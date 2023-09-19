Жители Алтайского края смогут бесплатно провериться на рак головы и шеи - ГОРНЯК22

Профилактическая акция будет проходить с 18 по 22 сентября.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдёт бесплатная акция по ранней диагностике рака головы и шеи. Граждане старше 18 лет смогут проверить подозрительные новообразования на коже любой части головы и шеи, в полости рта и носа. В онкоцентре предупредили, что патологии головного мозга не относятся к опухолям головы и шеи — с подобными жалобами обращаться нужно к неврологам.

Принимать онкологи будут ежедневно с 8:00 до 14:00 с 18 по 22 сентября. Записаться на осмотр и консультацию можно уже сейчас по телефону (3852) 502-909. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.