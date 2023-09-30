30.09.2023

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Жители Алтайского края смогут проконсультироваться по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 2 по 13 октября в Управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия». Специалисты ответят на вопросы жителей о том, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Также позвонившим дадут полезные советы и рекомендации о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Номер телефона «горячей линии»:

8 (3852) 24-99-66 (понедельник–четверг – с 9:00 до 17:00, пятница — с 9:00 до 16:00).

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