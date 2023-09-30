30.09.2023

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Жители Алтайского края смогут задать вопросы по профилактики ОРВИ и гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Со 2 октября в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его территориальных отделах заработает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Тематическое консультирование продлится до 13 октября. В рамках горячей линии специалисты расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться, дадут полезные советы и рекомендации о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (3852) 24–99–66 (понедельник-четверг – с 9:00 до 17:00, пятница – с 9:00 до 16:00). Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8–800–555–49–43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

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