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Жители алтайского села пожаловались, что к ним перестанут ездить два важных автобуса

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Жители села Березовка Первомайского района сообщают, что с 1 января до них не будут доезжать два важных для них автобусных маршрута: №110 и №111.

Жители алтайского села пожаловались, что к ним перестанут ездить два важных автобуса

Остановка.

По словам сельчан, эти автобусы с наступлением следующего года будут ходить только в пределах Новоалтайска.

“А у нас очень много людей, который ездят в Алтайку на работу, отвозят детей в садик, школу, спортшколу и другие образовательные заведения”, — возмущены они.

Теперь им придется пешком ходить через оживленную федеральную трассу, чтобы добраться до ближайшей остановки этих маршрутов.

Ранее в Алтайский край поступило 24 новых автобуса.

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Взято отсюда
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