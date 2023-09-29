Жители Барнаула могут бесплатно проверить свое сердце

29 сентября в России будет отмечаться Всемирный день сердца. Более 952 тысяч жителей Алтайского края страдают заболеваниями системы кровообращения.

Из которых гипертонической болезнью – около 570 тыс. и хронической ишемической болезнью сердца – порядка 160 тыс. Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», отметили в краевом Минздраве.

Жители Барнаула смогут пройти бесплатное обследование 29 сеннтября с 8:00 до 15:00 по адресу: ул. Ползунова, 23.

Пациенты оценят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца и мышечной силы рук, узнают содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень внутриглазного и артериального давления.

Помимо консультации каждый обратившийся получит информационные материалы на профилактическую тематику для самостоятельного изучения. Обследование проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Предварительная запись по телефону регистратуры: 8(3852) 63-18-43.

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