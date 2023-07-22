Жители Барнаула могут бесплатно проверить свое здоровье в МФЦ

Фото: Минздрав Алтайского края

Жители краевой столицы могут одновременно посетить МФЦ и проверить свое здоровье. По результатам обследований врач даст рекомендации

В Барнауле 24 июля посетители офиса МФЦ на Павловском тракте, 58г могут бесплатно пройти медобследование, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, горожане смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, проверить работу сердца, мышечную силу рук, внутриглазное и артериальное давление.

По результатам терапевт даст рекомендации по профилактике заболеваний и ответит на вопросы.

Акция пройдет с 10.00 до 15.00 часов. Для обследования понадобится паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее врач рассказала, как легко переносить жаркую погоду. Медик посоветовала во время жары закрывать окна светлыми шторами и отказаться от алкоголя и газировки.