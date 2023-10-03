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Жители Барнаула с пользой провели Всемирный день сердца

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Барнаульцы проверили свое здоровье во Всемирный день сердца. Акция проходила в Краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Неохотно посещают врачей

Кажется, слово «диспансеризация» мало кому нравится. Люди неохотно посещают врачей, ссылаясь на нехватку времени и сил. Обращаются к специалистам, когда уже их беспокоит что-то серьезное. Чтобы этого избежать, медики устраивают профильные дни, в которые можно проверить работу органов.

– Лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее, – считает Валентина Михайловна жительница Барнаула.

Она пришла в Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, чтобы выяснить, как изменилось ее состояние за прошедший год. После проверки внутриглазного давления ей предстоит сдать экспресс-анализ крови, увидеть свое сердце на кардиовизоре и проверить легкие спиромет­рией. Консультация терапевта и полная картина здоровья на руках. На все – 40 минут.

– Это очень удобно, что сразу общие анализы можно сдать и тут же получить результаты. У меня проблемы с давлением, повышенное. Я веду дневник самоконтроля, записываю туда измерения. Хотя раньше не сильно следила за показателями. Вся в работе была. А так делать нехорошо, – считает пенсионерка.

Ошибка большинства

Только за этот год, по данным Минздрава, в центре обследовали больше 50 тыс. человек. У 73% выявили отклонения, которые могут обернуться серьезными заболеваниями. По словам главного врача медицинского учреждения Татьяны Репкиной, у каждого второго наблюдается гипертоническая болезнь, и только половина из этого числа измеряют давление, а еще 50% от них принимают лекарственную терапию.

– Также среди проблем у пациентов – ожирение, оно наблюдается у каждого пятого. У некоторых присутствует избыточный вес, что приводит к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистым заболеваниям, – отмечает врач.

По ее словам, развитие болезни сердца связано с тем, что люди стали мало двигаться. От этого – слабость и вялость. Исправить ситуа­цию может обыкновенная зарядка по утрам.

– Раньше в СССР в обеденное время люди играли в пинг-понг и делали зарядку. Это повышало настроение и тонус мышц. Поскольку сейчас этого нет, можно самим делать небольшие перерывы на работе или с утра выполнять несколько упражнений. Помимо этого, проходить 10 тыс. шагов в день. Если у вас нет специальных часов, чтобы считать шаги, то гуляйте 30 минут на свежем воздухе, – советует специалист.

Полезные советы

Главный врач отмечает, что для поддержания здоровья необходимо правильно питаться, не курить как обычные, так и электронные сигареты и заботиться о психологических факторах, окружающих человека, – формировать позитивные эмоции вокруг.

Кстати, обследование взрослых и детей ведется на современном оборудовании. Врачи советуют проходить его не реже раза в год. Пациенты могут даже узнать количество жировой, мышечной и скелетной массы, что позволяет оценить качество питания и риски развития хронических заболеваний. Для этого проводят биоимпедансный анализ тела.

Добавим, что пройти комплексное обследование можно не только в Барнауле: центры общественного здоровья находятся в Бийске, Рубцовске и Славгороде. Все, что требуется от посетителей, – заранее записаться на прием. При себе должны быть паспорт, полис и СНИЛС.

Каким образом в Барнауле лечат заболевания легочной системы

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АНДРОНОВА Наталья

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