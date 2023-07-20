Жители Рубцовска заразились паразитами после купания

Они поступили в медучреждения с симптомами церкариоза.

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Рубцовчане начали обращаться в медучреждения с симптомами паразитарного заболевания церкариоз, источником которого являются плавающие личинки. По сообщениям в соцсетях, появление симптомов они связали с купанием в прежнем русле реки Алей.

Местных жителей беспокоил зуд, красные пятна на коже, аллергический отек. Предварительно медики выявили у них церкариоз. Его источником являются плавающие личинки плоских червей – церкариев, проникающих в кожу.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разъяснило, что средой обитания паразитов являются загрязненные или заросшие водные объекты. Купание на несанкционированных водоемах также опасно другими кишечными, вирусными (гепатит А) и энтеровирусными инфекциями. Соответственно, чтобы не заразиться, гражданам следует купаться в местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения. С их списком можно ознакомиться по ссылке .