ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА “ИНФОЗНАЙКА” В АВГУСТЕ
Образование
Какие лаборатории и центры откроются в АлтГУ по программе «Приоритет 2030»
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Образование
Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье87 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование70 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Жители Рубцовска заразились паразитами после купания

редактор01 mins

Они поступили в медучреждения с симптомами церкариоза.

Источник фото: Катунь 24

Рубцовчане начали обращаться в медучреждения с симптомами паразитарного заболевания церкариоз, источником которого являются плавающие личинки. По сообщениям в соцсетях, появление симптомов они связали с купанием в прежнем русле реки Алей.

Местных жителей беспокоил зуд, красные пятна на коже, аллергический отек. Предварительно медики выявили у них церкариоз. Его источником являются плавающие личинки плоских червей – церкариев, проникающих в кожу.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разъяснило, что средой обитания паразитов являются загрязненные или заросшие водные объекты. Купание на несанкционированных водоемах также опасно другими кишечными, вирусными (гепатит А) и энтеровирусными инфекциями. Соответственно, чтобы не заразиться, гражданам следует купаться в местах, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения. С их списком можно ознакомиться по ссылке .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News