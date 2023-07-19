Жителям Алтайского края рекомендуют купаться в разрешенных местах из-за опасности паразитов

С таким призывом обращаются Минздрав и управление Роспотребнадзора по региону. Ранее в тг-каналах появилась информация, что у рубцовчан после купания в старице выявили острое паразитарное заболевание – церкариоз. Симптомы – аллергия, раздражение, сильный зуд, температура.

Как сообщили в Минздраве региона со ссылкой на замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетту Айбазову, с симптомами церкариоза в Рубцовске с начала этой недели обратились 12 человек — это несколько семей. Лечение врачи назначили сразу. Оно составляет до 7 дней, но уже на 2–3 день пациент себя чувствует значительно лучше.

«Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья», – подчеркнула Айбазова.

Как пояснили в регуправлении Роспотребнадзора, церкариозы в основном обитают в загрязненных или заросших водоемах. В антисанитарии растет количество моллюсков — промежуточных «хозяев». В чистой, проточной воде церкариозы практически не встречаются. Для большинства населения Алтайского края, при условии посещения только водных объектов с санэпидзаключением, эти паразиты опасности не представляют.

На 23 июня в крае официально подтверждена безопасность 26 пляжей. Не оборудованные пляжи небезопасны для здоровья. Это угроза гепатита А, кишечных, энтеровирусных инфекций и паразитов.

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