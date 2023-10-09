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Жительница Немецкого района спасла женщину и ребёнка из горящего автомобиля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Автомобиль загорелся в результате серьёзной аварии.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Людмила Лылова из Немецкого района будет удостоена награды от МЧС России за спасение жизней женщины и ребёнка на трассе Славгород-Табуны, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасительница находилась среди пассажиров рейсового автобуса, который остановился на трассе, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. В результате происшествия загорелся легковой автомобиль, в салоне которого оставались женщина с маленьким ребёнком. Лылова не растерялась и поспешила на помощь к ним. Женщина пыталась открыть дверь снаружи, чтобы вытащить пострадавших из машины, но сделать этого не удавалось, тогда героиня придумала действенный способ вызволения людей из горящей машины:

«Я пробовала опустить или разбить стекло, но тоже не вышло. Крикнула ей, чтобы она высунула голову и руки, обхватила и рванула изо всей силы! Стекло треснуло, получилось вытащить женщину, я передала ее подбежавшим людям. Но она кричала, что в машине ребенок!» — рассказала Людмила Лылова.

Через окно удалось вытащить и ребёнка, пострадавшие были переданы специалистам.

Позднее с Людмилой встретились родственники спасённых людей и передали ей слова сердечной благодарности. Также в День спасателя 27 декабря 2023 года Людмилу Лылову наградят медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

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