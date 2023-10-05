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Жизнь, отданная медицине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вот уже почти 45 лет Нина Алексеевна Щербинина работает в медицине, пройдя путь от палатной до главной медицинской сестры.

«Медиков в моей семье не было. Помню, в 10 классе я заполнила какую-то анкету и написала, что хочу учиться на повара-кондитера. Классному руководителю это не понравилось, он сказал, что нужно пробовать себя в более серьезной профессии. В медицинский институт поступить мне не хватило смелости, поэтому пошла в медучилище», – вспоминает Нина Алексеевна.

После окончания Бийского медицинского училища в 1978 году наша героиня по распределению попала в Ельцовскую ЦРБ. А в 1981 г. узнала, что в грязелечебнице г. Яровое много вакантных мест и решила попробовать себя в качестве медсестры санатория. С тех пор ее жизнь тесно связана и с городом и с грязелечебницей.

«Сначала была медсестрой в водном зале, затем в отделении неврологии. В 1990 году мне предложили должность главной медицинской сестры. Я долго думала, сомневалась, но все-таки согласилась. И вот уже 30 лет на этом месте», – говорит Нина Щербинина.

Руководить самым многочисленным подразделением лечебницы (а это весь средний медперсонал) не так-то просто. Здесь нужны определенные личностные качества – трудолюбие, целеустремленность, умение нести ответственность за себя и за коллектив.

«В нашу профессию приходят не за деньгами. Мы работаем для того, чтобы принести человеку благо, улучшить его состояние. В этом есть большая ответственность медсестры, ведь даже обычная ингаляция или физиопроцедура может навредить пациенту, если сделана неправильно. Я уверена в профессионализме каждой нашей медсестры, особенно учитывая тот факт, что они постоянно повышают уровень своей квалификации. Кстати, многие отдыхающие приезжают в грязелечебницу из года в год. И их благодарность – главная награда для сотрудников», – говорит Нина Алексеевна.

Отметим, что по стопам Нина Щербининой пошли 2 дочери, выбрав для себя профессией медицину.

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