Кадры решают все

Обеспечение медицинских учреждений фельдшерамимедсестрами и не менее важная задача, чем обеспечение врачами. Онкологический диспансер г. Бийска в этом плане тесно сотрудничает с Бийским медицинским колледжем. Студенты сначала проходят практику на базе учреждения, а по окончании колледжа приходят сюда работать.

«У нас проходят не только производственную но и преддипломную практику. Руководителями дипломных проектов также являются специалисты диспансера. Во время практики выпускники проводят самостоятельное исследование какого-либо актуального вопроса в области онкологии. Студенты еще во время своего обучения в колледже могут попробовать на деле, что такое медицина», – рассказывает и.о. главного врача КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск» Анастасия Быкова.

Одним из студентов, вернувшихся после практики в онкодиспансер, является медицинский Илья Резнер. Во время своего обучения он работал санитаром, во время пандемии помогал в колл-центре, участвовал в волонтерском движении, работал в ковидном госпитале. Затем, сдав все экзамены и защитив диплом, прошел первичную аккредитацию и стал полноправным членом коллектива. В настоящий момент Илья Александрович – медицинский брат в операционном блоке.

В течение первого года молодые специалисты закреплены за высококвалифицированными медсестрами и лаборантами. Наставницей Ильи Александровича была Каверзина Ольга Викторовна, старшая операционная медицинская сестра операционного блока. Наставничество помогает в приобретении молодыми специалистами необходимых профессиональных навыков и опыта работы, повышении уровня их компетенции в первые годы работы.

Напомним, что обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». С целью поддержки наставничества в Алтайском крае Законом о статусе медицинского работника предусмотрены выплаты опытным медикам-наставникам 1000 рублей за каждого подшефного. У наставника может быть не более 5 начинающих специалистов. В настоящее время в регионе данные выплаты получают более 400 человек.

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