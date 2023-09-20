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Как Игорь Николаев попал в больницу и почему за него призывают помолиться - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Как Игорь Николаев попал в больницу и почему за него призывают помолиться

ГОРНЯК2201 mins

Фото: inst/@igor_nikolaev_music *

У поклонников Игоря Николаева есть основания тревожиться за здоровье маэстро. По данным СМИ, он уже второй раз за год попал в больницу с проблемами с сердцем

Уже несколько СМИ сообщают тревожные новости о состоянии здоровья певца и композитора Игоря Николаева.

Что случилось с Игорем Николаевым

15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали . Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

В каком состоянии Игорь Николаев

19 сентября стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние певца, сообщает Life.ru . Предварительно, Николаев пока полностью не восстановился, однако появились положительные прогнозы. Мужчина находится в сознании.

Что говорят близкие Николаева

Жена музыканта Юлия Проскурякова ничего не сообщает о состоянии мужа, пишет “КП”.

Журналист Отар Кушанашвили призвал молиться за здоровье артиста:

Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела: “Только ты не умирай, только ты дольше живи”. Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе не присоединились к мольбе?” – сказал журналист.

Кушанашвили подтвердил, что у музыканта проблемы с сердцем.

Ранее, в январе 2023 года Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ему провели операцию и установили стенты.

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