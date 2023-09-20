Как Игорь Николаев попал в больницу и почему за него призывают помолиться - ГОРНЯК22

Как Игорь Николаев попал в больницу и почему за него призывают помолиться
Фото: inst/@igor_nikolaev_music *
У поклонников Игоря Николаева есть основания тревожиться за здоровье маэстро. По данным СМИ, он уже второй раз за год попал в больницу с проблемами с сердцем
Уже несколько СМИ сообщают тревожные новости о состоянии здоровья певца и композитора Игоря Николаева.
Что случилось с Игорем Николаевым
15 сентября Игоря Николаева экстренно госпитализировали . Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем – он пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия. У композитора обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.
В каком состоянии Игорь Николаев
19 сентября стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние певца, сообщает Life.ru . Предварительно, Николаев пока полностью не восстановился, однако появились положительные прогнозы. Мужчина находится в сознании.
Что говорят близкие Николаева
Жена музыканта Юлия Проскурякова ничего не сообщает о состоянии мужа, пишет “КП”.
Журналист Отар Кушанашвили призвал молиться за здоровье артиста:
“Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела: “Только ты не умирай, только ты дольше живи”. Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе не присоединились к мольбе?” – сказал журналист.
Кушанашвили подтвердил, что у музыканта проблемы с сердцем.
Ранее, в январе 2023 года Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ему провели операцию и установили стенты.