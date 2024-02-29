Как искусственный интеллект добавит души в работу алтайских онкологов

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) хотят внедрить в работу врачей в алтайском краевом онкологическом диспансере. Планируется, что программы смогут сами назначать пациентам лечение и вести документацию. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В Алтайском онкодиспансере.

Рецепт от ИИ

Возможности искусственного интеллекта в медицине обсудили на заседании ученого совета Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова и Московского онкологического сообщества. От Алтайского края в заседании участвовала заведующая отделением лекарственной противоопухолевой терапии №2 краевого онкологического диспансера Алина Гофман.

Главная тема дискуссии — как искусственный интеллект будет генерировать для каждого пациента собственный план лечения. Первый подобный проект — Система поддержки принятия врачебных решений — внедрили в московские медучреждения еще в 2019 году.

Суть эксперимента в том, что ИИ, объединяя огромные массивы знаний, составляет для каждого пациента готовые врачебные решения. При этом компьютер все равно опирается на официальные документы и мнения ведущих специалистов страны.

Компьютер. Программа.

По мнению экспертов, в том числе алтайских онкологов, такая система поможет избежать врачебных ошибок. Особенно при назначении тяжелых лекарственных препаратов, которые оказывают серьезное влияние на здоровье человека.

«Для алтайской онкологической службы этот опыт интересен, в частности, в вопросе корректного назначения дорогостоящих лекарственных препаратов. Нередко они выступают стандартом для лечения поздних стадий онкологических заболеваний, но в то же время при ряде локализаций побочные эффекты от их применения сокращают продолжительность жизни пациентов. Цифровые инструменты позволяют более взвешенно назначать подобную терапию для каждого конкретного пациента», — рассказала Алина Гофман.

Алтайский онкодиспансер.

Нужный помощник

Помимо Системы поддержки алтайские онкологи обратили внимание на другие возможности ИИ. Например, программа может помочь в заполнении медицинской документации. Медики признаются, что бумажная работа отнимает у них большую часть консультативного приема.

«В последние годы врачей часто упрекают в том, что они занимаются бумагами, а не пациентом. Как бы парадоксально это ни звучало, но именно технологии искусственного интеллекта помогают добавить «души» в стандартизированную медицинскую консультацию», — отмечает Алина Гофман.

ИИ будет автоматически вводить необходимые данные в электронную карту, которые врач будет озвучивать во время приема пациента. Подобные технологии уже применяют врачи онкологической службы Москвы.

Также похожий «голосовой помощник» работает в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края. Его внедрили в отделении ультразвуковой диагностики.

В медучреждении отметили, что такая программа решила сразу несколько задач. Во-первых, заменила недостающие кадры среднего медперсонала. А во-вторых, облегчила работу врачей, забрав «бумажную волокиту» на себя.

Голосовой помощник появится у алтайских врачей

Когда врачей заменят роботы

По информации пресс-службы краевого онкодиспансера, сейчас руководство медучреждения оценивает, насколько возможно внедрить в работу врачей подобные технологии искусственного интеллекта. В медучреждении отметили, что для их реализации необходимо оборудовать рабочие места врачей специальным программным обеспечением.

Одно известно наверняка: искусственный интеллект не сможет заменить врача или медсестру. Специалист будет нести полную ответственность за всю ту информацию, что он отражает в протоколе исследования. Медсестра же продолжит помогать врачу при оказании помощи пациенту.

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Взято отсюда

29.02.2024