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Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

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Классический ответ на вопрос «Как похудеть?» известен: «Меньше есть и больше двигаться». Но он все-таки нуждается в расшифровке. Насколько меньше и меньше, чем когда? Может, поголодать немного, и вообще – как правильно двигаться, чтобы вернуть прежний вес? Altapress.ru нашел ответы на эти злободневные после новогоднего застолья вопросы.

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

Диета.

Можно ли голодать?

Нет. После новогоднего застолья эксперты категорически не советуют голодать – согласитесь, это радует. Чем это опасно? А вот чем.

Когда мы едим, мы кормим полтора-два килограмма бактерий, которые живут у нас в кишке. Они бурно реагируют на все изменения рациона, особенно когда они очень резкие.

“Их метаболическая активность может усугубить негативные проявления как из-за переедания, так и из-за недоедания. Если вы их оставите без еды, они начнут подъедать кишечную слизь, кишка будет больше раздражаться содержимым”, – рассказал Владимир Пилипенко, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии.

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

Диета.

Как есть меньше?

Диетолог Сергей Обложко предлагает такую диету: устроить сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые будут создавать дефицит калорий, его мнение приводит РИА «Новости».

Таким низкокалорийным блюдом для разгрузочного дня могут стать, например, голубцы из нежирного мяса (курица, индейка, телятина) и грибов. В этих голубцах будет всего 40-50 килокалорий на 100 граммов.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау рекомендует также пить достаточно воды: до, во время и после еды. Тогда чувство сытости возникает быстрее.

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

Диета.

Что нельзя есть, если хочешь похудеть?

Классический совет постновогодних диет – исключить продукты с высокой калорийностью: пирожные, тортики, печенье, конфеты. Желательно свести к минимуму потребление простых углеводов – сахара, меда и прочего.

Майра Рау предлагает принцип здоровой тарелки. Разделите мысленно тарелку на 3-4 части. Одну часть наполните овощами и фруктами. Еще одну крупами, картофелем, макаронными изделиями или хлебом. Еще одну белковым продуктом – бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом.

Когда начинать разгрузочные дни?

Пилипенко рекомендует устроить разгрузочный день не сразу после новогоднего застолья, а через день-два. Во избежание стресса для организма.

Питание в такой день должно содержать около 1200 калорий – столько, сколько организм тратит в покое. В этом случае любая дополнительная активность организма будет заставлять его тратить жировую массу.

Как правильно и вкусно сбросить лишний вес после новогоднего застолья

Как похудеть.

Но есть важная тонкость: продолжительность нагрузки. Чтобы организм начал тратить жир, он сначала должен потратить запасы углеводов. Как правило, этот период активности у мужчин составляет около получаса, у женщин – около 40 минут.

“Желательны нагрузки, которые направлены на выносливость. Пусть интенсивность будет небольшая, но продолжительность такой нагрузки должна быть значительна. Вполне подойдет велотренажер или беговая дорожка”, – советует Пилипенко.

Как часто надо разгружаться?

Проводить такие разгрузочные дни во время новогодних каникул лучше через день. Но если в новогодние каникулы вы работаете, лучше не более двух раз в неделю и не подряд – иначе потеряете работоспособность.

Однако не стоит ждать, что результат вы увидите сразу. Вес уходит не в день разгрузки, а на следующий.

«Поэтому если мы во вторник ограничили себя в рационе, то в среду желательно увеличить свою физическую активность при условии, что съедается обычный рацион. В этом случае динамика веса более существенна”, – говорит Владимир Пилипенко.

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Взято отсюда
02.01.2024

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