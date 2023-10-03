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Как правильно закаляться

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Всем известно, что закаливание полезно для человеческого организма. Однако многие трактуют понятие не совсем правильно. На деле это целый комплекс мероприятий, а не просто обливание холодной водой по утрам. В деталях разбиралась «Алтайская правда».

История человека

Увлечение закаливанием Валерия Грязнова, жителя Барнаула, началось, как и у многих, с возникновением проблем со здоровьем. После 40 лет у него был лишний вес, гипертония и другие болячки.

– Огромное влияние на мою судьбу оказала книга Валерия Дорофеева «Тренируй свои резервы и живи хоть двести лет». Это была точка отсчета. И я решил попробовать. Сначала изменил рацион питания, начал потихоньку бегать, ушел вес, около 10 кг, с ним ушла и гипертония. Меня это затянуло, понравилось быть здоровым, – вспоминает Валерий.

В детстве с любопытством и страхом мужчина поглядывал на моржей, они тогда тренировались на Оби, на месте, где потом построили Речной вокзал.

И вот в 40 лет он решился…

– Начал купаться в Оби примерно в это время, в конце сентября, потом, когда встал лед, нашел группу моржей – они занимались на Пионерском озере по системе Порфирия Иванова, – рассказывает Валерий.

По его словам, в Сибири в холодное время достаточно просто закаляться – вышел на улицу легко одетым и все, ты уже на тренировке. Помимо этого, он спит в прохладном месте, ежедневно пробегает более 5 км и три раза в неделю плавает в проруби.

– Как подготовиться неопытным к закаливанию? Я могу рекомендовать свой путь. Сначала ознакомиться с теорией. А дальше известное правило трех пальцев – постепенно, постоянно, правильно, – добавляет мужчина.

Он отмечает, что про пользу закаливания говорили многие еще в древности. Это такая же аксиома, как простая сталь и закаленная. Но, на его взгляд, зимнее плавание – самый безопасный (при правильной методике) способ получения эндорфинов.

Советы специалиста

В закаливании важна постепенность. Не нужно сразу нырять в реку по утрам. Так можно заработать воспаление легких, а не усилить иммунитет. Начинать процедуры можно только при отсутствии заболеваний. Выполнять упражнения – регулярно. Если по каким-то причинам пришлось на длительный промежуток времени остановить закаливание, то возобновлять его нужно в щадящем режиме. Желательно делать это вместе с физическими нагрузками. Также не лишним будет уделить внимание рациону.

Если грамотно проводить закаливание, то можно укрепить иммунитет и улучшить терморегуляцию, укрепить нервную систему.

Самый простой способ для начинающих – частичное обливание. Лучшее время для процедуры – утро. Рекомендуется несколько раз обливать руки, ноги, шею и насухо растирать их потом полотенцем. Через две недели ежедневных обливаний можно приступить к обливанию всего тела. Каждые 10 дней желательно понижать градус воды на 5°C.

Также медики советуют использовать контрастный душ. Перед тем как его применить, нужно сделать зарядку. Затем включить теплую воду. После плавно увеличить температуру до горячей, но не обжигающей. А после можно на 10 секунд включить максимально холодную воду. Голову тоже нужно обливать. Сменить температуру воды желательно три раза.

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