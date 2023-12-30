Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, как будет ходить транспорт от Покровского и Александро-Невского соборов.

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

Трамвай.

NGS.22 сообщает, что 7 января с рождественской службы после полуночи барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте.

Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского соборов. Отправление начинается с половины второго ночи, маршруты опубликовала пресс-служба городской администрации:

От Покровского кафедрального собора:

— до 1-го депо: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — депо № 1;

— до Докучаево: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

От Александро-Невского собора:

  • по маршруту № 9: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево;

  • по маршруту № 8: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

В новогодние каникулы изменится режим работы общественного транспорта: 31 декабря он будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — с сокращением утренних рейсов.

Ранее мы сообщали, как в Барнауле будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
30.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Россия потребовала у постпреда Чехии присутствовать на заседании Совбеза ООН

30.12.2023

 Новости

Глава РПЛ назвал человека года в российском футболе

30.12.2023

 Новости

В России высказались об ответе за удары по Белгороду

30.12.2023

 Новости

Бывший глава украинского МВД назвал положение ВСУ на фронте критическим

30.12.2023

 Новости

Минобороны заявило об ударе по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire»

30.12.2023

 Новости Барнаул

Новогоднее кино, зимняя фотосессия, елки. Как барнаульцы создают себе праздничное настроение?

30.12.2023

 Здоровье

Зафиксирован случай заражения лошадиным энцефалитом впервые за почти 30 лет

30.12.2023

 Здоровье

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Здоровье

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix