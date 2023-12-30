Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

Стало известно, как будет ходить транспорт от Покровского и Александро-Невского соборов.

Трамвай.

NGS.22 сообщает, что 7 января с рождественской службы после полуночи барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте.

Трамваи будут ходить от Покровского и Александро-Невского соборов. Отправление начинается с половины второго ночи, маршруты опубликовала пресс-служба городской администрации:

От Покровского кафедрального собора:

— до 1-го депо: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — депо № 1;

— до Докучаево: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

От Александро-Невского собора:

по маршруту № 9: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево;

по маршруту № 8: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

В новогодние каникулы изменится режим работы общественного транспорта: 31 декабря он будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — с сокращением утренних рейсов.

Ранее мы сообщали, как в Барнауле будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники.

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Взято отсюда

30.12.2023