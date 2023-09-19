Как в барнаульской больнице решают проблему дефицита кадров - ГОРНЯК22

В барнаульской больнице скорой медицинской помощи № 2 не хватало около 30% медицинского персонала. Ситуация изменилась в лучшую сторону, когда к ним пришли работать студенты вузов. Только в этом году к команде больницы присоединились 16 выпускников медицинского колледжа и 15 выпускников ординатуры АГМУ, тем самым закрыв большую часть вакансий.

Специалист по работе со средним медицинским персоналом Светлана Селиванова рассказала, что знает почти каждого новенького, ведь они проходили практику в больнице еще во время учебы.

– Многие из учеников захотели остаться трудиться у нас, потому что им понравились коллективы в тех отделениях, где они стажировались, – добавила Светлана.

Помочь людям

Среди новичков – медсестра анестезиологии и реа­нимации № 3 Анастасия Иванова. Девушка всегда хотела связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать другим людям.

– Я считаю, что быть медсестрой нужно только по призванию. Работа не из легких, особенно в таком отделении. Мне пришлось пройти через многие трудности, было тяжело морально и физически, потому что в отделение чаще всего поступают пациенты, за чьи жизни приходится бороться, – рассказала Анастасия.

У начинающей медсестры бывали ситуации, когда она просто терялась, например в операционной или на посту. Сейчас девушка чувствует себя намного увереннее, может провести обработку ран и записать показания аппарата ЭКГ.

– Без наставника я бы не справилась. Это старшая медсестра отделения Елена Шерстобитова. К ней могу обратиться в любое время. Она моя палочка-выручалочка, – улыбается Анастасия.

Пока девушка – единственный молодой специалист на попечении Елены. По словам старшей медсестры, наставничество – это дополнительная нагрузка, ведь приходится совмещать и свои обязанности, и учить другого специалиста, но подобный опыт прекрасен для молодежи.

– Это непередаваемое чувство радости, когда твой подопечный всему научился и стал незаменимым помощником в отделении, – считает Елена. – Мы учим работать в реанимации, оказанию неотложной помощи, как вести себя в палатах с пациентами и в операционной. Так что дополнительные руки всегда нужны.

Тяжёлый труд

В прошлом году в БСМП № 2 пришли шесть выпускников. Среди них была Алина Булаева, выпускница Бийского медицинского колледжа. Сейчас она работает медицинской сестрой краевого центра острых отравлений.

– Я родом из Барнаула, но училась в Бийске, потому что ушла в колледж после девятого класса. Работу свою я очень люблю. Это место – первая запись в моей трудовой книжке, – признается Алина. – Когда сюда пришла, мне было важно знать не только базовые вещи, но и то, как трудиться в этой профессиональной среде. Спасибо наставнику, которая научила меня, как вести себя в коллективе и взаимодействовать с пациентами, а также многое рассказала о работе в нашем непростом отделении.

Тяжелый труд в отделе токсикологии не пугает девушку. Наоборот, этим он ее и заинтересовал. Алина рассказывает, что ей приходилось начинать с самых основ, которым еще обучали в колледже. Наставник указывал на ошибки и подсказывал, как сделать работу лучше.

– Огромную поддержку я ощутила и от коллег. Всегда могу обратиться за помощью к другим медсестрам, они мне никогда не откажут, – рассказала Алина. – Уходить из больницы я не планирую. Считаю, что мне есть еще куда расти, поэтому стараюсь расширять знания и пополнять свой «чемоданчик» с опытом.

Сотрудники ещё нужны

В 2023 году на базе БСМП № 2 проходят практику более 30 студентов. Они начинают свою деятельность с первого курса, а уже на третьем их допускают в отделения реанимации и операционный блок.

На практике студент может посетить сразу несколько отделений и понаблюдать за работой каждого: начиная с приемного покоя и заканчивая реанимацией. В медицинском учреждении 33 отделения разного профиля, ребята могут найти ту специальность, которая им будет по душе, и развиваться в ней. В больнице стараются создать такой климат, чтобы молодежь задержалась в больнице как можно дольше.

Отметим, что сотрудники еще требуются в отделения реанимации, терапевтическое, а также в участковых службах.

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АНДРОНОВА Наталья