Какая погода ожидается в октябре в Алтайском крае

По данным группы долгосрочных прогнозов Новосибирского Гидрометцентра средняя месячная температура воздуха в Алтайском крае в октябре ожидается +4…+8 0С, что выше нормы на 2–3 градуса.

В октябре постепенно происходит сезонное понижение температуры. Среднесуточная температура воздуха +5 0С является окончанием вегетационного периода. В текущем году данное событие произошло в Барнауле уже 27 сентября.

Разброс экстремальных температур колеблется в диапазоне 63 градусов: от +27 (10 октября 1971 г.) до –36 0С (31 октября 1914 г.). Самый теплый месяц за последние 50 лет был в 1997 году (+7 0С), самый холодный – в 1976 году (–2,4 0С).

Увеличивается число пасмурных дней. Сумма выпавших осадков в среднем 37 мм. На протяжении месяца несколько раз появляется временный снежный покров, высота и время таяния которого постепенно увеличиваются.

В среднем на октябрь приходится один день с туманом, один день с гололедом, налипанием мокрого снега, изморозью, два дня с метелью, один раз в десять лет отмечается гроза. На дорогах периодически появляется гололедица.

В первой декаде сухая, преимущественно без осадков погода с постепенным повышением температуры воздуха ночью до +2…+7, днем до +15…+22 °С.

Во второй декаде колебания температуры ночью от +2…+7 до –3…–8 0С. Днем от +13…+18 0С до –4…+1 0С.

В третьей декаде повышение температуры ночью до 0…+5, днем до +10…+15 оС.

Месячное количество осадков около и меньше нормы (21–75 мм, в предгорных районах 89–17 мм).

Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в середине второй декады и большинстве дней третьей декады.

Сентябрь в Алтайском крае получился теплый, с обильным количеством осадков. Средняя температура воздуха составила +11…+13 0С, что в большинстве районов края на один градус выше нормы.

Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Угловском районе 11 июня (+27,8), самая низкая – 27 сентября в Солонешенском районе (–4,6).

С 24 по 28 сентября на 15 метеостанциях из 32 в течение 5 суток среднесуточная температура воздуха опускалась ниже +8 0С, что явилось началом отопительного сезона: Алейск, Баево, Краснощёково, Ребриха, Солонешное, Троицкое, Заринск, Тальменка, Тогул, Целинное, Шипуново, Зональное, Поспелиха, Белокуриха, Чарышское.

Сумма выпавших осадков в большинстве районов края в 1,5–2 раза, местами по западу в 2,5–3 раза больше нормы.

Людмила СЫРЫХ, начальник отдела Алтайского ЦГМС.

Солнечная и теплая погода сохранится в Алтайском крае 7 октября

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