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Какие фрукты поднимают иммунитет

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае установилась прохладная погода. Чаще стали идти дожди, дует ветер. А респираторные заболевания не дремлют. Самое время поднимать иммунитет и готовиться к предстоящей зиме.

Специалисты Роспотребнадзора по региону рекомендуют чаще есть фрукты.

Самыми доступными и распространенными являются яблоки и груши. Октябрь – это как раз их пора. Эти фрукты являются ценными источниками клетчатки и флавоноидов. А еще у в них есть витамин С, который помогает организму в борьбе с инфекциями, витамины группы В и витамин К. Также в яблоках много калия, укрепляющего сердечно-сосудистую систему, а в груше – кобальта, который регулирует работу нервной системы и улучшает настроение.

В конце октября на полках магазинов начинает появляться хурма. Этот плод содержит большое количество антиоксидантов, которые замедляют старение, укрепляют иммунитет, благотворно влияют на здоровье глаз и улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

Не забывайте добавлять в рацион сливы. В настоящее время они очень вкусные и сочные. Антоцианы в составе темных плодов замедляют процесс старения, делают сосудистую стенку более эластичной и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, иногда можно употреблять инжир и айву. Они повышают устойчивость организма к простуде и тоже укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Какие ягоды помогут укрепить иммунитет

новости Алтайский

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