03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Каким образом в Барнауле лечат заболевания легочной системы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Барнауле растет количество злокачественных образований бронхолегочной системы. Только за последние полгода врачи выявили рак у 16 человек. Все пациенты с этим диагнозом старше 50 лет, большинство из них – мужчины. В БСМП № 2 рассказали, как помогают больным с такими диагнозами.

Нашёл силы

Василий Яковлевич находится на лечении в эндоскопическом отделении больницы. У мужчины рак легкого. Обнаружили его в апреле этого года.

– Мне сделали бронхоскопию. Я получил результаты и был в шоке – онкология на четвертой стадии, – вспоминает Василий Яковлевич. – А дальше все как во сне… Я начал лечение, за несколько месяцев прошел пять сеансов химиотерапии, но у меня развилась пневмония. Теперь лечу ее, прохожу специальные процедуры.

У мужчины появился кашель, с трудом начала отходить мокрота. Чтобы облегчить состояние, врачи санируют пациента, чистят дыхательную систему и ему становится легче дышать.

– Каждый человек переносит бронхоскопию по-своему. Я уже более-менее привык к ней и переношу практически легко. К тому же, врачи на протяжении всей процедуры разговаривают со мной, описывают все действия, подбадривают, – рассказал Василий Яковлевич.

Визуальные изменения

В этом году врачи провели более 450 бронхоскопий, из них 65 – для амбулаторных пациентов. Этот вид обследования позволяет визуально определить изменения в организме, выявить образования, взять анализы и поставить правильный диагноз пациентам, которых направили на осмотр в эндоскопическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2.

– Мы исследуем все отделы дыхательных путей, начиная с полости носа, осматриваем бронхи изнутри. Эта процедура длится около 30 минут, она неприятная, но безболезненная, выполняется под местной анестезией, – отметила заведующая эндоскопическим отделением БСМП № 2 Ксения Мязина.

Пациентов принимают уже два года, за это время выявили много онкологических случаев, причем бессимптомных, но уже запущенных. На прием приходят жители не только со стационара, но и из поликлиник по направлениям терапевтов, пульмонологов, врачей-лоров. Есть ежедневные талоны на бронхоскопию. Задача врачей – выявлять ранние формы болезней, которые поддаются оперативному лечению или химиотерапии, когда нет значительного изменения органов.

– Два года назад в больницу поступило четыре аппарата, цена каждого составляет 7 млн рублей. Такие исследования помогают выявить бронхит, туберкулез, стеноз гортани и трахеи, а также другие проблемы. Кроме того, с помощью бронхоскопии можно обнаружить и онкологические заболевания, – рассказала Ксения.

По ее мнению, предотвратить многие из болезней органов дыхания можно, если раз в год проходить флюорографию, а также вести здоровый образ жизни.

– Делать КТ, какие-то сложные обследования каждому пациенту не нужно. Также советую следить за долгим кашлем, покалыванием в груди, ухудшением самочувствия и в случае чего незамедлительно обращаться к врачу: возможно, это первые симптомы заболевания. Нужно посетить специалиста, который назначит дополнительное обследование. Главное – не занимайтесь самолечением, – добавила Ксения.

В Москве начали выпускать уникальный препарат для лечения онкологии

>

АНДРОНОВА Наталья

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости