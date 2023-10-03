Каким образом в Барнауле лечат заболевания легочной системы

В Барнауле растет количество злокачественных образований бронхолегочной системы. Только за последние полгода врачи выявили рак у 16 человек. Все пациенты с этим диагнозом старше 50 лет, большинство из них – мужчины. В БСМП № 2 рассказали, как помогают больным с такими диагнозами.

Нашёл силы

Василий Яковлевич находится на лечении в эндоскопическом отделении больницы. У мужчины рак легкого. Обнаружили его в апреле этого года.

– Мне сделали бронхоскопию. Я получил результаты и был в шоке – онкология на четвертой стадии, – вспоминает Василий Яковлевич. – А дальше все как во сне… Я начал лечение, за несколько месяцев прошел пять сеансов химиотерапии, но у меня развилась пневмония. Теперь лечу ее, прохожу специальные процедуры.

У мужчины появился кашель, с трудом начала отходить мокрота. Чтобы облегчить состояние, врачи санируют пациента, чистят дыхательную систему и ему становится легче дышать.

– Каждый человек переносит бронхоскопию по-своему. Я уже более-менее привык к ней и переношу практически легко. К тому же, врачи на протяжении всей процедуры разговаривают со мной, описывают все действия, подбадривают, – рассказал Василий Яковлевич.

Визуальные изменения

В этом году врачи провели более 450 бронхоскопий, из них 65 – для амбулаторных пациентов. Этот вид обследования позволяет визуально определить изменения в организме, выявить образования, взять анализы и поставить правильный диагноз пациентам, которых направили на осмотр в эндоскопическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2.

– Мы исследуем все отделы дыхательных путей, начиная с полости носа, осматриваем бронхи изнутри. Эта процедура длится около 30 минут, она неприятная, но безболезненная, выполняется под местной анестезией, – отметила заведующая эндоскопическим отделением БСМП № 2 Ксения Мязина.

Пациентов принимают уже два года, за это время выявили много онкологических случаев, причем бессимптомных, но уже запущенных. На прием приходят жители не только со стационара, но и из поликлиник по направлениям терапевтов, пульмонологов, врачей-лоров. Есть ежедневные талоны на бронхоскопию. Задача врачей – выявлять ранние формы болезней, которые поддаются оперативному лечению или химиотерапии, когда нет значительного изменения органов.

– Два года назад в больницу поступило четыре аппарата, цена каждого составляет 7 млн рублей. Такие исследования помогают выявить бронхит, туберкулез, стеноз гортани и трахеи, а также другие проблемы. Кроме того, с помощью бронхоскопии можно обнаружить и онкологические заболевания, – рассказала Ксения.

По ее мнению, предотвратить многие из болезней органов дыхания можно, если раз в год проходить флюорографию, а также вести здоровый образ жизни.

– Делать КТ, какие-то сложные обследования каждому пациенту не нужно. Также советую следить за долгим кашлем, покалыванием в груди, ухудшением самочувствия и в случае чего незамедлительно обращаться к врачу: возможно, это первые симптомы заболевания. Нужно посетить специалиста, который назначит дополнительное обследование. Главное – не занимайтесь самолечением, – добавила Ксения.

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АНДРОНОВА Наталья

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