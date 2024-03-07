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Канцероген обнаружили в популярных косметических средствах

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В популярных кремах против прыщей обнаружен повышенный уровень бензола — канцерогенного вещества, пишет Bloomberg.

Канцероген обнаружили в популярных косметических средствах

Крем для лица.

Такие крема содержат активный ингредиент перекись бензоила (бензоилпероксид). Это продукты Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других брендов, указывает РБК.

Цифра

Протестировано 66 кремов, лосьонов, гелей, средств для умывания и других продуктов с перекисью бензоила.

Ранее эксперт назвал несколько способов ухода за проблемной кожей.

В холодные времена лучше всего использовать плотные увлажняющие крема, а за полчаса до выхода наносить именно питательный крем.

Отмечается, что людям с проблемной кожей нельзя использовать скрабы.

Чтобы вылечить псориаз, нужно использовать местные ретиноиды и салициловую кислоту.

При экземе обязательно пользоваться медицинскими питательными и увлажняющими кремами, а также проводить различные терапии.

Состояние кожи особенно ухудшает одежда с шерстью или полиэстером. Вредные привычки, стиральные порошки, антибактериальные салфетки — все это обостряет заболевания.

Врач предупредила об опасности разноцветного лишая.

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Взято отсюда
08.03.2024

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