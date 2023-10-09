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Клавишника группы “Руки Вверх” нашли мертвым в квартире

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: vk.com/capirin

В заключении судмедэкспертизы сказано, что смерть не признана насильственной. Несмотря на то, что семья уверена в убийстве, оспаривать данное решение они не станут

Владимира Капырина, российского музыканта, много лет гастролировавшего с группой “Руки вверх”, нашли мертвым в своей московской квартире, сообщает ” Регнум “.

Отец музыканта Дмитрий Капырин 5 октября приехал в квартиру к сыну и нашел его без сознания. Он пытался привести его в чувство, но не смог.

В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем“, — рассказал собеседник агентства.

В беседе с SHOT Дмитрий Капырин рассказал, что Владимир лежал в луже крови с пробитой головой, а на теле были многочисленные побои. Он также заявил, что незадолго до гибели у музыканта был конфликт с неизвестными людьми. Также из квартиры Капырина якобы пропали деньги и мобильный телефон.

Владимир Капырин был известным джазовым пианистом, участником разных музыкальных проектов, в их числе группа “Харизма”, jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова. Аккомпанировал Трофиму, гастролировал вместе с “Руки Вверх” и другими известными исполнителями. Его отец Дмитрий Капырин также участвовал в создании аранжировок для концертов Сергея Жукова и группы “Руки Вверх“.

Ранее оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет . Артистка боролась с раком груди.

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