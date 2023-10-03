«Коммунальщик» выиграл у «Дончанки» со счётом 2:0
Во втором матче в Волгодонске, который прошёл 30 сентября, алтайские хоккеистки взяли реванш у хозяек стадиона за поражение в первой игре.
Счёт в самом начале встречи открыла Юлия Скутель. А окончательный результат установила Анастасия Мирошникова.
Другие результаты дня:
СПБ УОР-2 – Динамо Электросталь – 1:4
Свердловская область – Восток – 1:2
Следующие матчи «Коммунальщик» проведет 5−6 октября в Казани против местной команды «Ак Барс Динамо».
|1
|Динамо-Электросталь (Московская область)
|22
|20
|0
|0
|2
|124-20
|60
|2
|Ак Барс – Динамо (Казань)
|22
|20
|0
|0
|0
|109-18
|60
|3
|Восток (Москва)
|24
|12
|1
|1
|10
|48-63
|39
|4
|Коммунальщик (Барнаул)
|22
|8
|2
|2
|10
|31-49
|30
|5
|Дончанка (Волгодонск)
|20
|5
|0
|2
|13
|17-65
|17
|6
|Сборная Свердловской обл. (Екатеринбург)
|22
|4
|2
|1
|15
|19-67
|15
|7
|СПб УОР-2 (Санкт-Петербург)
|22
|3
|2
|0
|17
|16-72
|13