Консультативно-диагностический центр работает в субботу

Прием в субботу организован только на платной основе и по полисам дополнительного медицинского страхования (ДМС). В настоящее время еще есть возможность записаться на ближайшую субботу, 22 июля.

Доступны талоны к следующим врачам:

Терапевт

Эндокринолог

Пульмонолог

Гинеколог

Уролог

Помимо этого в субботу можно пройти УЗИ, эндоскопию, доступны талоны на КТ и МРТ, до 12.00 работает процедурный кабинет и можно сдать анализы на проведение лабораторных исследований. Расписание работы по субботам постоянно актуализируется и дополняется новыми специалистами. Режим работы с 8.00 до 14.00. Уточнить подробную информацию о работе специалистов и наличию талонов, а также записаться в Диагностический центр Алтайского края можно по телефону колл-центра 8- (3852) 55-88-20 или через электронный сервис – личный кабинет пациента .