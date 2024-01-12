Корреспондентка altapress.ru победила в престижном конкурсе

Корреспондентка altapress.ru Екатерина Карзова заняла первое место в конкурсе на соискание губернаторских премий в номинации «Строим в крае». Победу принес материал «Тряхнуть старину. Как «Том Сойер» заманил журналиста «СК» и других барнаульцев на ремонт дома в историческом центре».

"Свободный курс".

В тексте Екатерина рассказала, как в Барнауле прошел «Том Сойер Фест» – всероссийский фестиваль по восстановлению исторической среды. Вместе с волонтерами и специалистами наша журналистка реставрировала здание на ул. Анатолия, 162.

«Том Сойер Фест» ремонтирует фасад дома на ул. Анатолия, 162.

Как проходил процесс и что в итоге получилось – читайте в победном материале Екатерины.

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Взято отсюда

12.01.2024