Краевая клиническая больница в Барнауле стала лидером рейтинга главных достижений региона

Голосование за лучшие проекты, реализованные в стране, проходит на сайте Достижения.РФ . Портал запущен в рамках подготовки выставки-форума «Россия», которая состоится по поручению президента Владимира Путина в ноябре 2023 года на ВДНХ в Москве.

На сайте уже сейчас можно узнать, чего достигла наша страна в XXI веке, а также ознакомится с научным, технологическим и культурным потенциалом государства. Также там открыто поддержать самые значимые результат развития региона. Проекты, победившие в голосовании, будут представлены на стендах выставки.

На портале представлено 19 достижений Алтайского края. В их числе открытие курорта «Белокуриха горная», особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», футбольной школы Алексея Смертина, работа одного из крупнейших поставщиков железнодорожных вагонов «Алтайвагон», создание фестиваля «Цветение маральника».

В голосовании за достижения Алтайского края уже приняли участие более 8 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров барнаульский театр кукол «Сказка», пару лет назад получивший новое здание, разработанное по специальному проекту. На втором месте закрепился лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья» в краевой столице. С существенным отрывом в рейтинге сейчас лидирует Краевая клиническая больница. Подчёркивается, что это самое большое и современное медицинское учреждение в регионе.

«Благодарим всех, кто проголосовал за наше медучреждение. Это признание профессионализма и большого труда моих коллег. В Краевой клинической больнице сегодня работают более 2 тыс. медработников, которые круглосуточно готовы приходить на помощь жителям региона. Свыше 35 тысяч пациентов со всего края ежегодно лечится в стационаре, проводится более 23 тысяч операций, 10% которых составляют высокотехнологичные», – заявила главный врач Краевой клинической больницы Диана Рудакова.

Выбрать лучшие проекты Алтайского края за последние двадцать лет на сайте Достижения.РФ можно до конца октября. Голосование доступно всем желающим. Регистрация не требуется.

Алтайский врач стал лауреатом премии «Первые лица»

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