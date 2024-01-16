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Крещение – 2024. Что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — фоторепортаж altapress.ru

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В Барнауле начали строить крещенский городок. Фотокорреспондент altapress.ru подглянул, что же сейчас происходит на реке.

Крещение - 2024. Что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — фоторепортаж altapress.ru

Крещенский городок 2024.

Уже известно, что в Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби достаточно — его толщина составляет 50 см.

Где будут располагаться купели в Алтайском крае?

  • Бийск – район Центрального моста;
  • Новоалтайск – мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
  • Заринск – р. Чумыш;

Остальные купели

  • Алейский район – с. Красный Яр, оз. “Искусственное”;
  • Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;
  • Баевский район – с. Баево, оз. Баево;
  • Бийский район – с. Малоугренево, родник;
  • Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
  • Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;
  • Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;
  • Залесовский район – с. Залесова, р. Каменка;
  • Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
  • Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
  • Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;
  • Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;
  • Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;
  • Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;
  • Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;
  • Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
  • Новичихинский район – с. Новичиха, озеро новая Кирпичка;

Павловский район:

  • с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
  • п. Комсомольский, оз. Комсомольское;

Первомайский район:

  • с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
  • с. Бобровка, р. Бобровка;
  • с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
  • с. Березовка, р. Чесноковка;
  • с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
  • Ребрихинский район – у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
  • Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;
  • Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;
  • Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;
  • Тальменский район – р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
  • Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

Усть-Пристанский район:

  • с.Усть-Пристань, р.Обь;
  • с.Коробейниково, р.Чарыш;

Целинный район:

  • с. Целинное р. Яма;
  • с. Дружба р. Марушка;
  • Чарышский район – с. Чарышское, р .Чарыш;
  • Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.

На данный момент тракторы чистят дороги, а крест уже ждет установки. Место для купели уже освободили — скоро там прорубят лед.

Кстати, чтобы оборудовать купель, толщина льда должна составлять не менее 25 см.

Ранее стало известно, что где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода.

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Взято отсюда
16.01.2024

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