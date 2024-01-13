Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Утром 13 января вспыхнул пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом. Сейчас огонь распространяется дальше, на место прибывают новые бригады пожарных, а Пушкинский район задымлен. О том, что известно про чрезвычайное происшествие — разбор altapress.ru.

Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

Черное небо над Санкт-Петербургом

Возгорание

Первыми загорелись стеллажи с бытовой химией на 6 уровне склада — почти под потолком.

Огонь также вплотную подошел к стоянке дальнобойщиков. Под угрозой находятся около 12 фур.

Сейчас площадь пожара достигла уже 75 тыс. квадратных метров. На месте работают более 422 спасателей и 90 единиц техники.

Пожару присвоили максимальный уровень сложности — пятый.

Ситуация в городе

Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга уезжают в центр города и на север. Небо над районом полностью черное. На юге города густой смог от пожара.

Местный Роспотребнадзор уже берет пробы воздуха в Шушарах.

Пострадавшие

За неделю до происшествия пожарная сигнализация срабатывала несколько раз. Каждая тревога была ложной, и в день возгорания сотрудники также решили, что беспокоиться не стоит.

Первая сигнализация сработала на складе в 4:20. Спасаться из здания работник начали только в 7:30. Многие прыгали со второго и третьего этажей прямо на бетон: у аварийного выхода образовалась большая толпа.

Людей на складе в этот момент было слишком много: они спускались с третьего этажа, когда огонь уже подходил к первому.

Известно, что пострадавшие есть, и они получили ожоги.

А деньги вернут?

Wildberries обещает вернуть деньги всем, чьи заказы сгорят. Продавцы также получат компенсацию за товары.

Накануне происшествия

Накануне пожара на складе в Шушарах проходили проверки силовиков. Причиной стала поножовщина рядом со складом.

Гражданин Таджикистана хотел припарковаться у здания, но ему несколько вышедших к нему азербайджанцев сказали, что это место “их” и стоять здесь запрещено.

Таджикистанец нанес одному из азербайджанцев несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело, и помимо участников схватки проверила и всех сотрудников маркетплейса.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
13.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Названо возможное место начала пожара на складе в Wildberries

13.01.2024

 Новости

Россияне столкнулись с нехваткой санаториев

13.01.2024

 Новости

Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины

13.01.2024

 Новости

Экс-премьер Польши признал преимущество российских войск на передовой

13.01.2024

 Новости

Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

13.01.2024

 Здоровье

Браконьер из Бийска убил лося и выловил краснокнижную рыбу

13.01.2024

 Здоровье

Крупный пожар охватил склад Wildberries в Шушарах. Подробности к этому часу

13.01.2024

 Здоровье

Что произошло с новыми трамваями в Барнауле и когда они выйдут на линию

13.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцам напоминают куда сдать живую елку после новогодних праздников на переработку

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix