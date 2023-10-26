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Кто представит здравоохранение Алтайского края на Международной выставке-форуме «Россия»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

4 ноября в Москве на ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум «Россия». У Алтайского края немало достижений, которые будут представлены. В том числе в области здравоохранения.

Так, в 75 павильоне Клинический лечебно-реабилитационный центр представит «Территория здоровья» и Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» представят экспозицию «Реализация современной модели реабилитации, медицинского туризма и организации рабочего места на примере медицинских организаций Алтайского края».

Гости и жители столицы смогут познакомиться с площадками медицинских организаций 19 ноября.

С 10:00 до 11:30 участникам выставки расскажут о современных методиках работы Алтайского краевого клинического перинатального центра. В частности, будет представлен проект «Организация рабочего места в медицинской организации» с интерактивным голосованием и проведена разминка для зрительного зала с комплексом разгрузочных упражнений.

В 11:40 гости форума узнают о современной модели медицинской реабилитации с использованием механизмов государственно-частного партнерства, которую реализуют в Алтайском крае.

Также для участников выставки клинический психолог проведет мастер-класс «Профилактика эмоционального выгорания» и «Техники психологического благополучия».

Кроме того, будет представлена презентация проекта «Полный цикл медицинского туризма: от стратегии до реализации на примере клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья».

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горняк

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