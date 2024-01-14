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Кутайтесь сильнее, ветру быть. Какая погода будет в Алтайском крае 14 января

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Несмотря на сильный ветер, день в Алтайском крае обещает быть теплым. О подробностях погоды расскажет Altapress.ru

Кутайтесь сильнее, ветру быть. Какая погода будет в Алтайском крае 14 января

Мокрый снег. Дождь.

Алтайский гидрометцентр сообщает, что ночь в регионе будет холодной, температура достигает -17 градусов, но местами опустится до 5-10 градусов ниже нуля. Местами может пробрасывать снег, ветер умеренный 5-10 м/с, но с порывами до 15 м/с.

В столице края ночью столбики термометров опустятся до 12-14 градусов ниже нуля. Небольшой снег и умеренный ветер.

Днем ожидается сильное потепление, доходящее до +6 градусов. Осадки, выраженные умеренным и мокрым снегом, ветер усилится до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

На дорогах возможны гололедные явления, метели и отложения мокрого снега.

Столицу тепло тоже порадует, хоть и не такое сильное: 1-3 градуса выше нуля. Осадки умеренные, мокрый снег, метель. Ветер 18-23 м/с.

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Взято отсюда
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