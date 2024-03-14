Любителей хорошенько посолить еду предупредили о неожиданной опасности

Гастроэнтеролог рассказал о опасности соленой еды. Об это сообщает The Conversation.

Соль, еда.

Известно, что соленая еда изменяет состав кишечного микробиома и может вызвать опасные заболевания.

Врач предупредил, что соленая еда уменьшает количество полезных микробов и ключевых метаболитов, которые вырабатываются из клетчатки.

Это, в свою очередь, повышает риск развития воспалений. Также снижается эластичность сосудов, и сердце уже не может работать нормально.

Ранее сообщалось, что названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.

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Взято отсюда

15.03.2024