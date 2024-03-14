реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Любителей хорошенько посолить еду предупредили о неожиданной опасности

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гастроэнтеролог рассказал о опасности соленой еды. Об это сообщает The Conversation.

Любителей хорошенько посолить еду предупредили о неожиданной опасности

Соль, еда.

Известно, что соленая еда изменяет состав кишечного микробиома и может вызвать опасные заболевания.

Врач предупредил, что соленая еда уменьшает количество полезных микробов и ключевых метаболитов, которые вырабатываются из клетчатки.

Это, в свою очередь, повышает риск развития воспалений. Также снижается эластичность сосудов, и сердце уже не может работать нормально.

Ранее сообщалось, что названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
15.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора…

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила…

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн…

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании Сибагро

Андрей Кнорр и Владимир Мазур Фото: depagro.tomsk.gov.ru В сентябре 2023…

Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как…

Болезнь Фото: pixabay.com Чаще всего в марте люди жалуются на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp