Любителей хорошенько посолить еду предупредили о неожиданной опасности

Гастроэнтеролог рассказал о опасности соленой еды. Об это сообщает The Conversation.
Соль, еда.
Известно, что соленая еда изменяет состав кишечного микробиома и может вызвать опасные заболевания.
Врач предупредил, что соленая еда уменьшает количество полезных микробов и ключевых метаболитов, которые вырабатываются из клетчатки.
Это, в свою очередь, повышает риск развития воспалений. Также снижается эластичность сосудов, и сердце уже не может работать нормально.
Ранее сообщалось, что названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.
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Взято отсюда
15.03.2024