Люди Севера. Хоккеисты «Динамо-Алтая» в овертайме уступили «Норильску» – 2:3

В Барнауле в «Титов Арене» 7 октября прошёл матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между «Динамо-Алтаем» и «Норильском». Оба – дебютанты лиги.

Перед игрой некоторые специалисты прогнозировали «огненный» матч в исполнении команд. Так и получилось.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Хозяева открыли счёт на 35-й минуте встречи, а в середине третьего периода динамовцы удвоили своё преимущество – 2:0.

А затем барнаульские болельщики увидели невероятный сюжет: за 29 секунд до окончания основного времени матча гости сократили разницу в счёте, а за семь секунд до финальной сирены сравняли счёт – 2:2. Камбэк норильцев.

Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался «Норильск» – 3:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Айдар Мусакаев сказал:

– Хорошая игра, сложная. Очень нужная победа для нас. Все рядом идём. Ребята молодцы, до конца отработали.

А Дмитрий Пархоменко отметил:

– Немного не хватило эмоций после прошлого матча, очень много сил отдали парни. И где-то оно вернулось. Так бывает.

Теперь динамовцев ожидает выездная серия по маршруту Тамбов – Саратов – Воронеж – Ростов-на-Дону. Ближайшая игра пройдёт 11 октября против «Тамбова».

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«Динамо-Алтай» (Барнаул) – «Норильск» (Норильск) – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2 – 0:1)

ХК «Динамо-Алтай»: Никитин; Савельев (А) – Путинцев, Ремов (К) – Редков – Миллер; Гончаров – Клещенко, Зубов – Тютчев – Каргин; Бугаев (А) – Анохин, Неволин – Тютнев – Сироткин; Нечитайло – Фёдоров, Шумилов – Комаров – Сапунов.

ХК «Норильск»: Ботов; Подзиньш – Яневский, Скобелев – Мастрюков – Коротин; Некрасов – Патрикеев (А), Дяденькин – Калетник (К) – Колесников; Ваулин – Корчемкин, Варнаков (А) – Галушкин – Михнин; Ветров, Борисов – Хремкин – Сапельников, Анисин.

Главные судьи: Александр Дударов, Алексей Майтак. Линейные судьи: Дмитрий Хогоев, Антон Филипов.

Шайбы: Неволин (Тютчев, Каргин), 35:06 – 1:0. Сапунов (Комаров), 49:02 – 2:0. Колесников (Патрикеев, Калетник), 59:31 – 2:1 (бол.). Калетник (Патрикеев), 59:53 – 2:2. Варнаков (Борисов, Яневский), 64:35 – 2:3 (бол.).

Броски: 47−60; Броски в створ: 29−39; Вбрасывания: 28−36; Блокированные броски: 7−2; Силовые приемы: 9−6; Отборы: 7−11; Потери: 5−2; Перехваты: 17−13; Штраф: 12−8.

7 октября. Барнаул. МСК «Титов Арена». 3600 зрителей.

Люди Севера. Хоккеисты «Динамо-Алтая» в овертайме уступили «Норильску» – 2:3

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