Мама, не бойтесь. Алтайский врач ответила на самые частые вопросы о грудном вскармливании

«Почему малыш все время спит?» или «Отчего он не спит вообще?», «Малыш слишком мало ест» и в тоже время «Не переедает ли он?» Эти и многие другие вопросы взволнованные мамы задают ежедневно врачам-педиатрам. Любовь Михайлова, заведующая организационно-методическим отделом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ответила на некоторые из них для altapress.ru.

Новорожденный, младенец 1 Почему важно кормить новорожденного именно грудным молоком?

Грудное вскармливание — это аксиома для детей на первом году жизни, считает Любовь Михайлова. В нем содержатся необходимые белки, жиры, углеводы. А также микроэлементы и антитела, благодаря которым у новорожденного формируется иммунитет.

Исследования ВОЗ выявили, что грудное вскармливание может предотвратить ежегодно 820 тыс. смертей среди детей первых 5 лет жизни и 20 тыс. смертей от рака молочной железы у женщин.

Даже недоношенных детей кормят именно грудным молоком. Например, в перинатальном центре «Дар» каждые три часа матери приходят в специальную комнату, сцеживают молоко, а затем сами кормят детей через зонд. Врачи объясняют им, какие необходимы дозировки и какие характеристики выставить на дозаторе, чтобы малыш кушал медленно.

2 Зависит ли количество молока от размера груди?

Вовсе нет, хотя этот миф достаточно распространен. Эксперты отмечают, что сытость малыша зависит от множества факторов: как мама прикладывает ребенка к груди или есть у новорожденного проблемы с прикусом.

От личных особенностей зависит и время кормления. Одни дети наедаются уже через пять минут, а другие же могут провести у груди все полчаса, отмечает Любовь Михайлова.

Женская грудь. 3 Может ли малыш сам отказаться от молока?

Нет, сам новорожденный добровольно отказываться от еды не будет. Однако могут быть факторы, которые мешают ему наесться вдоволь.

Например, у матери могут быть впалые или короткие соски, отчего малышу будет трудно за них ухватиться. Либо же у ребенка есть нарушения полости рта: короткая уздечка или высокое небо.

В таком случае ребенок просто устает пытаться сосать грудь и в отчаянье бросает это дело. От голода малыш становится вялыми, сонливыми и нервными. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют при обнаружении подобных проблем обращаться к специалисту.

4 Почему малыш засыпает во время кормления?

Причина у этого довольно простая. Чаще всего младенцы засыпают во время кормления, когда удовлетворены и чувствуют себя в безопасности.

«Послеродовой период сложен не только для матерей, но и для новорожденных. В первые недели жизни им предстоит научиться жить вне матки в совершенно новом для них мире. И адаптация для них довольно утомительна. Поэтому им очень сложно бодрствовать и они много спят», – объясняет Любовь Михайлова.

Засыпание во время кормления, особенно на груди, считается здоровым признаком того, что ребенок накормлен и доволен.

Младенец в подгузнике.

Однако если при этом ребенок не набирает в весе, то это может свидетельствовать о том, что он спит от голода и усталости, так как не получает должного количества молока.

«Если ребенок крепко сжимает кулачки, и у него напряженное лицо, то это сигнал о том, что он все еще голоден. Как правило, сон у такого малыша недолгий и беспокойный, он может много кричать и плакать», – отмечает Любовь Михайлова.

5 Может ли новорожденный набрать лишний вес?

Такая вероятность есть, однако точное заключение сможет дать только педиатр после контрольного взвешивания.

Каждый ребенок уникален и растет по-своему. Прибавка в весе у детей грудного вскармливания зависит от темперамента ребенка, наследственности, количества и способа прикладывания к груди, его физической активности и общего состояния здоровья. Поэтому точный диагноз может дать только специалист.

«Лучше педиатра вашего ребенка никто не знает», – отмечает Любовь Михайлова.

6 Почему нужно отказаться от вредных привычек в период беременности и лактации?

Дело в том, что все потребляемые вещества мамой — как полезные, так и вредные – впоследствии вместе с кровью, а потом и с молоком передаются ребенку.

В результате если мама не отказалась от вредных привычек и продолжает пить алкоголь, курить и даже употреблять наркотики, то ее зависимость может передаться новорожденному. А это повлечет за собой серьезные проблемы со здоровьем в будущем, например, гипоксию головного мозга.

«К сожалению, такие беспечные мамы встречаются всегда. В моей практике была женщина, которая пила и курила всю беременность и потом – во время вскармливания. По итогу ребенок родился уже с зависимостью. А мама только возмущалась: «Плачет, пока пивом не напою», – рассказывает специалист.

Сигарета. 7 Что еще нельзя беременным?

Помимо отказа от вредных привычек, врачи также советуют не есть некоторые продукты, которые могут вызывать аллергию у младенцев. Это цитрусовые, орехи, шоколад, помидоры. Правила распространяются на время беременности и период лактации.

8 Можно ли случайно «приспать» ребенка во время грудного вскармливания?

По словам Любови Махайловой, такие случаи происходят довольно редко, но тем не менее случаются.

«Как правило, мамы очень настороженно спят и тут же просыпаются, если чувствуют, что с ребенком что-то случилось. Например, малыш перестал шевелиться или едва слышно плачет, даже если он спит в отдельной кроватке. Они тут же подскакивают и бегут проверять малыша», – рассказывает специалист.

Но есть и исключения. Так провалиться в сон во время кормления могут женщины, злоупотребляющие алкоголем, курением или наркотиками. Это в свою очередь вызывает быстрое засыпание и у ребенка, ведь вредные вещества передаются ему с грудным молоком. В результате он тоже перестает есть и бодрствовать, отчего не может вовремя подать маме сигнал, что что-то не так.

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Взято отсюда

30.12.2023