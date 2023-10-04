04.10.2023

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Масочный режим возобновился в Алтайском краевом онкодиспансере

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Такое решение принято в связи с сезонным ухудшением эпидемиологической обстановки по ОРВИ.

Соответствующий приказ 3 октября подписал главный врач. Согласно документу, все медработники обязаны использовать маски при оказании медицинской помощи. Также временно запрещены прогулки пациентов по территории.

Также администрация онкодиспансера настоятельно рекомендует использовать средства защиты всем посетителям поликлиники «Надежда».

Как отметил руководитель краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов, эти меры необходимы для защиты пациентов – их иммунитет и без того снижен из-за основного заболевания. А ОРВИ и COVID-19 являются противопоказаниями для проведения любого противоопухолевого лечения.

После снижения эпидемиологической угрозы клиника продолжит работу в штатном режиме, добавили в пресс-службе диспансера.

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