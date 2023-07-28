ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Барнауле на кольце у Ашана перевернулась Chevrolet Niva
Новости Алтай
Умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко
Новости Алтай
Украинскую саблистку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке
Новости Алтай
В Барнауле появится прямое авиасообщение с Таиландом
Новости Алтай
В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей
Новости Алтай
В Алтайском крае вспыхнуло средство для розжига – серьезно обгорел мужчина

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай235 News
Новости Горняк65 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления58 News
Политика96 News
Спорт91 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Массовое отравление роллами произошло в Республике Саха

редактор01 mins

Фото: Pixabay

Как установили сотрудники Роспотребнадзора, все заболевшие заказали и употребили готовые блюда из местной службы доставки с 23 по 25 июля

В Якутске как минимум 12 человек получили пищевое отравление после употребления блюд японской кухни из службы доставки “Ясуши”, сообщили в Telegram -канале местного Роспотребнадзора.

Отмечается, что часть пострадавших людей сейчас находится в инфекционной больнице Якутска.

По факту массового отравления назначено проведение внеплановой выездной проверки в службе доставки, где изготавливали роллы. Обстоятельства произошедшего и источник отравления устанавливаются. Результаты проверки контролирует прокуратура республики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News