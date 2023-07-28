Массовое отравление роллами произошло в Республике Саха

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Как установили сотрудники Роспотребнадзора, все заболевшие заказали и употребили готовые блюда из местной службы доставки с 23 по 25 июля

В Якутске как минимум 12 человек получили пищевое отравление после употребления блюд японской кухни из службы доставки “Ясуши”, сообщили в Telegram -канале местного Роспотребнадзора.

Отмечается, что часть пострадавших людей сейчас находится в инфекционной больнице Якутска.

По факту массового отравления назначено проведение внеплановой выездной проверки в службе доставки, где изготавливали роллы. Обстоятельства произошедшего и источник отравления устанавливаются. Результаты проверки контролирует прокуратура республики.