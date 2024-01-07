Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается сильный ветер и гололед.

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

Метель. Зима.

Усиление ветра прогнозируют до 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные гололедные явления, метели.

На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

МЧС рекомендует следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре переждать непогоду можно в капитальном строении. Укрываться под деревьям и рекламными щитами нельзя.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
07.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

У 19 подростков из Тюмени выявили опасные венерические инфекции

07.01.2024

 Новости

Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче Кубка Франции

07.01.2024

 Новости

В Италии призвали к созданию единой европейской армии

07.01.2024

 Новости

Россиянка «похитила» мужа ради избавления его от опасной зависимости

07.01.2024

 Новости

Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

07.01.2024

 Здоровье

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

07.01.2024

 Здоровье

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

07.01.2024

 Новости Алтай

Фоторепортаж: как в Барнауле прошли рождественские службы

07.01.2024

 Новости Алтай

«Санитары смотрят на пациентов как на животных»: откровенный рассказ 20-летней девушки о жизни с депрессией и расстройством личности

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix