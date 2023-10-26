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Медицинские организации Алтайского края пополняются новым оборудованием

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» – экстренный стационар, который в первую очередь оказывает помощь по хирургическому и травматологическому профилям. Высокая ежедневная оперативная активность требует постоянного обновления и замены оборудования в операционных больницы. Поэтому улучшение материально-технической базы – одна из первостепенных задач.

«Оборудование для операционных постоянно обновляется. В конце прошлого года в больницу поступило 2 операционных стола, которые были размещены в операционных первого хирургического и гинекологического отделений. В этом году было получено 3 операционных светильника, установленных в первом и втором хирургических отделениях, гинекологическом отделении 2 операционных стола, которые заменили старое оборудование в операционных второго хирургического отделения и отделения тяжелой сочетанной травмы. Для нас это хорошее подспорье. Мы получили оборудование, которое помогает комфортно работать хирургам, гинекологам и травматологам больницы. А надо помнить, что от их работы зависит жизнь и здоровье наших пациентов. На одном операционном столе может проходить до 10 операций в сутки», – рассказала заведующая операционным блоком Ирина Комлик.

Заведующий вторым хирургическим отделением Вадим Каркавин отмечает, что новое оборудование в операционной сделало работу хирургов намного удобнее: светильники дают свет необходимой яркости и хорошо освещают операционное поле. Новый универсальный стол, который пришел на смену давно устаревшему, очень функционален и обладает расширенным набором регулировок. Оснащение операционных новым оборудованием является неотъемлемой частью развития экстренного стационара, считает главный врач больницы Андрей Макин.

«В перспективе, после постройки четвертого приемно-диагностического корпуса больницы, в одном месте будут располагаться диагностическая база, операционные, реанимационное отделение. И переоборудование стационара является частью этого большого процесса», – говорит Андрей Анатольевич.

Отметим, что в текущем году за счет средств бюджета Алтайского края в медицинские организации закуплено 70 единиц оборудования на общую сумму чуть менее 300 млн. руб.

новости горняк

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