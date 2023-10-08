Медики назвали основные симптомы нового штамма коронавируса «Пирола»

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). У заболевших наблюдается ряд симптомов инфекции.

К основным признакам врачи отнесли насморк, чихание, головную боль и дискомфорт в горле, усталость, пишут «Известия».

Однако наблюдались и необычные симптомы: сыпь на коже, язвы на языке, красные и болезненные пальцы рук и ног, диарея и осиплость голоса. Кроме того, могут покраснеть и чесаться глаза.

Как отметили медики, повышения температуры не наблюдается.

Новый штамм коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России. Последним диагностированным штаммом инфекции остается «Омикрон».

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