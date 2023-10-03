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Медики скорой помощи пожаловались на сокращение зарплат в регионах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Unsplash.com

Специалист объяснил, что оклад и компенсационные начисления не выплатить медикам невозможно, а вот некоторые стимулирующие выплаты можно отменить или урезать.

Российские медработники рассказали о снижение зарплат в некоторых регионах, сообщают “Известия” .

По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения “Действие” Андрея Коновала, доходы медиков падают за счет урезания стимулирующих выплат – такие случаи происходят все чаще.

В большинстве регионов у таких сотрудников окладная часть составляет всего около 30%, а премиальная может доходить до 70%“, – отметил председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при минздраве Анатолий Домников.

Главный внештатный специалист по СМП минздрава Сергей Багненко предположил, что если медперсонал недополучает выплаты, то это, как правило, связано с неэффективной работой руководства больниц и станций.

В медучреждениях есть коллективные договоры, которые фиксируют гарантированные стимулирующие начисления. Когда выплаты урезают, как правило, выясняется, что в конкретных медучреждениях, например, нет такого соглашения“, – объяснил он.

Андрей Коновал также уточнил, что камень преткновения в системе – это такие плавающие выплаты, такие как за интенсивность или качество работы. Их начисляют на усмотрение главврача. Кроме того, когда больницы начинаются трудности с финансированием, их начинают урезать.

Кроме того, иногда доход у медиков снижается после централизации скорой помощи. По словам Андрея Коновала, этот процесс по идее должен оптимизировать работу “скорых”, однако на местах приводит к обратному результату.

Между тем сокращение доходов вынуждает медиков уходить их профессий и устраиваться на более прибыльные вакансии.

Напомним, что в 2019 году президент Владимир Путин поручил создать единую систему оплаты труда медиков. По словам главы минздрава РФ, ее начнут внедрять только в 2025 году. Пока же каждый регион выплачивает зарплату медикам по своим правилам.

Ранее “Толк” писал о том, почему алтайский врач полтора года судится с минздравом.

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