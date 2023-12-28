Мэрия Бийска ищет поставщика бутербродов с икрой и жульена из креветок

Администрация Бийска объявила тендер на организацию проведения официальных мероприятий

Мэрия Бийска ищет устроителя приемов-обедов и кофе-пауз. Подрядчик должен будет организовать фуршеты, проводимые городской администраций. Предоставить нужно угощения, а также организовать рассадку гостей и сервировку стола. Развлекательная программа не требуется.

Исполнитель должен организовать оформление помещения. Столы и стулья должны быть в едином стиле. На столах при необходимости расставляют цветочные композиции. На каждого гостя должно быть по 1-2 стакана для соков, тарелки для закусок и десертов, ножи закусочные и фруктовые, вилки простые и десертные. Столовые сервизы должны быть из фарфора.

Указаны и блюда, которые могут подаваться гостям. Меню уточняется за несколько часов до проведения мероприятия, но общий набор состоит из 37 позиций.

Среди них: бутерброды с отварным мясом, языком, красной икрой, семгой и селедкой, жульен из креветок, баклажаны запеченные, куриные крылышки, шашлыки из курицы и семги, бананы в шоколаде, расстегаи и булочки. Из супов – грибной, борщ и солянка. Из напитков – соки, морсы и компот их сухофруктов.

На какое количество встреч и гостей город готов выделить для этого 150 тыс. руб. – не уточняется.

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