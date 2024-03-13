реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Объем инвестиций промышленных предприятий края вырос в 2023 году. Только по итогам девяти месяцев он превышал 16 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такая же тенденция наблюдается и в целом по экономике региона. «СК» сделал подборку самых крупных и финансово емких проектов в промышленности и сельском хозяйстве, которые находятся на стадии реализации или вот-вот завершатся.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.

Промышленность

Строительство полиметаллических рудников в Змеино­горском районе

Срок реализации: 2008-2025 годы

Стоимость: около 30 млрд руб­лей

Инвестор: «Сибирь-Полиметаллы»

Специфика проекта

«Сибирь-Полиметаллы», дочерняя компания Челябинского цинкового завода, работает на территории с большим количеством уникальных месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов.

Инвестор реализует крупный проект, направленный на освоение этих месторождений, а также строительство и восстановление рудников.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

АО «Сибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием.

Реализация проекта

Для переработки руды при выводе Корбалихинского рудника на проектную мощность предприятие в августе 2023 года завершило работы по внедрению новой технологии на Рубцовской обогатительной фабрике.

В 2024 году также планируется завершить основные строительно-монтажные работы на объектах Корбалихинского рудника. Выход на проектную мощность по добыче руды до 1,5 млн тонн в год планируется к 2025 году.

Строительство текстильной отделочной фабрики в Барнауле

Срок реализации: 2021–2024 годы

Стоимость: более 10 млрд рублей

Инвестор: БМК «Меланжист Алтая»

Специфика проекта

Проект является первым этапом комплексной модернизации меланжевого предприятия в Барнауле. Он позволит расширить мощности по выпуску готовых тканей с 5 млн погонных метров в год до 18 млн, увеличить ассортимент готовой продукции на 150%.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

АО Барнаульский меланжевый комбинат “Меланжист Алтая”

Реализация проекта

В действующем производственном здании запущены газоопальная расшлихтовочная машина, непрерывная линия подготовки ткани к окрашиванию, плюсовочно-накатная машина для холодного крашения, сушильно-ширильная стабилизационная машина, два джиггера.

Также установлены 72 ткацких станка последнего поколения. Поступает оборудование для нового корпуса отделки, оборудование для энергоблока. В течение первого полугодия 2024 года должно быть доставлено и передано в монтаж все технологическое оборудование.

Расширение серийного производства топливной аппаратуры в Барнауле

Срок реализации: 2022–2024 годы

Стоимость: 1,5 млрд рублей

Инвестор: Алтайский завод прецизионных изделий

Специфика проекта

В 2022 году предприятие начало очередной этап инвестиционного проекта по расширению серийного производства инновационной импортозамещающей топливной аппаратуры.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.

Речь идет о системах Altay Common Rail System. Они должны прийти на смену импортным аналогам, которые престали поступать в Россию из-за санкций.

Реализация проекта

В 2023 году на завод поступили 14 единиц оборудования. И это не все. Основная часть станков приедет в 2024-ом. Модернизация производства позволит поэтапно наращивать выпуск продукции. Так, в 2023 году АЗПИ выпустил более 15 тыс. топливных систем Common Rail. План на 2024 год — 26 тыс. систем.

Пищевая перерабатывающая отрасль

Строительство маслоэкстракционного завода и элеватора в Рубцовске

Срок реализации: 2024-2030 годы

Стоимость: более 14 млрд рублей

Инвестор: группа «Благо»

Специфика проекта

В нынешнем году группа «Благо» заявила о намерении реализовать на Алтае крупный проект. В Рубцовске инвестор планирует построить производственный комплекс, который будет включать в себя элеватор и маслоэкстракционный завод.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

На барнаульском заводе “АгроСиб-Раздолье”

Мощности по единовременному хранению первого объекта составят 120 тыс. тонн. Завод при полной загрузке будет перерабатывать 660 тыс. тонн маслосемян (подсолнечник, рапс) в год.

Реализация проекта

Земельный участок для строительства в Рубцовске уже определен. Новый производственный комплекс будет располагаться на северной окраине города, в промышленной зоне.

В 2024 году здесь предполагают провести изыскательные работы, сообщили «СК» в пресс-службе «Благо», а затем приступить к строительству элеватора. Перерабатывающий завод планируется возвести в 2026-2030 годах.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Производство лецитина на “АгроСиб-Раздолье”.

Строительство нового хлебобулочного цеха в Барнауле

Срок реализации: 2023-2025 годы

Стоимость проекта: более 1 млрд рублей

Инвестор: агропромышленная компания «Алтайские закрома»

Специфика проекта

В 2023 году «Алтайские закрома» на площадке своего комбината в Барнауле завершили строительство нового производства площадью 1,5 тыс. кв. м. Речь идет о современной линии по выпуску хлеба мощностью 50 тонн в сутки.

Главная «фишка» — полная автоматизация. Для алтайского хлебопечения, не мыслимого без ручного труда, это невероятный шаг вперед. Все процессы, от приготовления теста до нарезки и упаковки хлеба, здесь совершают машины.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».

Реализация проекта

Только на одной линии «Алтайские закрома» останавливаться не собираются. В планах запустить вторую.

«В настоящий момент идет предконтрактная проработка новой производственной линии для батонов. Она будет также полностью автоматизированной. Думаю, через год удастся ее запустить», — рассказал «СК» управляющий директор компании Константин Терновой.

Кроме того, на перспективу «Алтайские закрома» рассматривают варианты строительства логистического центра. Крупному предприятию он крайне важен, ведь ежедневно его продукция отправляется в более чем 1,5 тыс. различных торговых точек.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».

Строительство маслоцеха в Ребрихе

Срок реализации: 2023-2024 годы

Стоимость проекта: более 200 млн рублей

Инвестор: экспортный союз SEUS

Специфика проекта

Экспортный союз построил уже третий по счету маслоцех. Два располагаются в Алейском районе и Заринске, третий — в Ребрихе. Его мощность по переработке растительных масел составит 3,7 тыс. тонн сырья (рапс и лен) в месяц.

На выходе производитель будет получать растительное масло технического предназначения, его в дальнейшем можно использовать для выпуска биотоплива, резинотехнических изделий и косметики.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Открытие маслоцеха в Заринске.

Реализация проекта

В настоящий момент на маслозаводе ведут пуско-наладочные работы. Запустить его полностью планируется в 2024 году.

Сельское хозяйство

Увеличение производства мяса птицы в Зональном районе

Срок реализации: 2020-2027 годы

Стоимость проекта: более 11,5 млрд рублей

Инвестор: группа компаний «Черкизово»

Специфика проекта

«Черкизово» реализует в Алтайском крае масштабный инвестпроект по развитию птицеводческого кластера. В 2022 году завершен его первый этап, построено шесть дополнительных птичников, новые цеха по производству котлет и фарша мощностью до 25 тонн в сутки.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Виктор Томенко встретился с основателем агрохолдинга “Черкизово”.

В настоящий момент компания приступила ко второму этапу проекта. Введение дополнительных мощностей позволит увеличить производство мяса птицы с нынешних 86 тыс. тонн (в 2023 году) до 130 тыс. тонн (2027 год).

Реализация проекта

Второй этап проекта включает строительство шести новых птичников, модернизацию завода по убою и переработке мяса бройлеров и комбикормового завода, строительство двух новых откормочных площадок на 12 птичников каждая.

Благодаря постепенной реализации этого этапа инвестор намерен наращивать объемы производства мяса, а к 2025 году довести их до 115 тыс. тонн.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Производство на “Алтайском бройлере” в Бийске

Строительство молочного комплекса в Тальменском районе

Срок реализации: 2019-2024 годы

Стоимость проекта: более 6,4 млрд рублей

Инвестор: компания «ЭкоНива-АПК Холдинг»

Специфика проекта

К строительству крупного животноводческого комплекса инвестор приступил еще в далеком 2019 году. Ввести его в эксплуатацию планировалось через два года. Но сроки затянулись, более чем на год «ЭкоНива» заморозила свой проект на Алтае из-за проблем с финансированием.

В 2022 году история получила продолжение — на площадку в Тальменском районе завезли первую партию скота. Общее поголовье здесь должно насчитывать 6 тыс.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Коровы.

Реализация проекта

Строительные работы ведутся по сей день. В частности, возводится молочный блок с доильным залом по типу «карусель». В конце прошлого года на объект вновь начали завозить скот — 3 тыс. голов нетелей. Полностью завершить инвестпроект «ЭкоНива» намерена в 2024 году.

Строительство предприятия по производству мяса индейки в Целинном районе

Срок реализации: 2023-2026 годы

Стоимость проекта: 3,6 млрд рублей

Инвестор: компания «Индейка Алтая»

Специфика проекта

Главным вдохновителем проекта по производству индейки в Целинном районе стал Павел Бейфорт, руководитель сельхозпредприятия «Вирт». Он вместе с партнерами выступает и основным инвестором.

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Павел Бейфорт на экспертном совете ИД “Алтапресс”.

Проект вряд ли был бы возможен без льготного кредитования. В конце 2023 года Бейфорт получил кредит в Россельхозбанке в размере 2,9 млрд рублей. Мощность предприятия составит около 6 тыс. тонн мяса в год.

Реализация проекта

За 33 месяца инвестор планирует построить 30 птичников, инкубаторий, убойный цех, инженерные сети и инфраструктурные объекты. В настоящий момент ведется строительство убойного пункта в Дружбе, закуплена часть производственного оборудования.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Потепление и подтопления. Какая погода будет в Алтайском крае 10 марта

Потепление и подтопления. Какая погода будет в Алтайском крае…

Оттепель, погода Фото: unsplash.com Днём 10 марта местами по краю…

Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на 10 марта

Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на…

Прическа. Волосы. Девушка Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay Название…

Новая неделя в Алтайском крае начнется с потепления и дождей

Новая неделя в Алтайском крае начнется с потепления и…

Мокрый снег и дождь Фото: pixabay.com Местами порывы ветра могут…

17 марта в Планете Q отпразднуют широкую Масленицу

Блины с икрой и чай из самовара, катание с ледяной…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp