ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил качественную, слаженную и профессиональную работу коллектива Краевой клинической больницы!

редактор01 mins

В рамках рабочего визита в Алтайский край 22 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил КГБУЗ Краевая клиническая больница. Он  ознакомился с работой Регионального сосудистого центра в части оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Михаил Мурашко посетил все структурные подразделения, через которые проходит пациент с ОНМК от момента поступления – это приемное отделение, отделение лучевой диагностики, отделение анестезиологии и реанимации для лечения пациентов нейрохирургического профиля и неврологическое отделение ОНМК.

Министр здравоохранения Российской Федерации отметил качественную, слаженную и профессиональную работу коллектива Краевой клинической больницы!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News