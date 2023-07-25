Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил качественную, слаженную и профессиональную работу коллектива Краевой клинической больницы!

В рамках рабочего визита в Алтайский край 22 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил КГБУЗ Краевая клиническая больница. Он ознакомился с работой Регионального сосудистого центра в части оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Михаил Мурашко посетил все структурные подразделения, через которые проходит пациент с ОНМК от момента поступления – это приемное отделение, отделение лучевой диагностики, отделение анестезиологии и реанимации для лечения пациентов нейрохирургического профиля и неврологическое отделение ОНМК.

Министр здравоохранения Российской Федерации отметил качественную, слаженную и профессиональную работу коллектива Краевой клинической больницы!