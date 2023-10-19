Молодые врачи БСМП – Илья Колмаков, врач-нейрохирург

В коллективе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи пополнение. В этом году в нейрохирургическое отделение пришел молодой врач – Илья Алексеевич Колмаков .

Интерес к медицине у Ильи проявился еще в детстве. Получив в подарок от родителей в 5 классе детскую книжку по анатомии человека, он так заинтересовался этой темой, что выбор вуза был предопределён.

В больницу скорой медицинской помощи Илья пришёл после четвёртого курса АГМУ, работал медбратом в приемном отделении. Он сразу понял, что экстренный стационар вполне соответствует его интересам и темпу. Экстренность даёт хорошую возможность быстро получить очень богатый практический опыт.

– Здесь интересно, очень хороший, дружный коллектив, все доброжелательные. Плюс такой интенсивный ритм работы сплачивает, – рассказывает молодой доктор.

Специальность Илья выбрал, также благодаря коллегам. Сначала врачи отделения нейрохирургии, а потом и заведующий – Евгений Геннадьевич Черданцев, предложили продолжить обучение в ординатуре по направлению нейрохирургия. Илья с интересом взялся за изучение нового направления. В начале ординатуры он поехал на обучение в Иркутск. Там проводились микроскопические операции на головном и спинном мозге, была серьезная практика, и он уже точно определился, что нейрохирургия – это правильный путь. После окончания ординатуры Илья остался в больнице скорой медицинской помощи. Несмотря на небольшой стаж работы, Илья уже понял какие качества нужны, чтобы остаться в профессии.

– Для нейрохирурга важно быть стрессоустойчивым, терпеливым, скурпулёзным, потому что тут очень много монотонной работы. Конечно нужен огромный багаж знаний, причем в разных областях медицины. Конечно, нужна физическая выносливость – операции могут длиться по несколько часов, считает начинающий врач-нейрохирург.

А для того, чтобы не было профессионального выгорания нужно иметь хобби, на которое сейчас у Ильи Колмакова времени нет. Совсем недавно он стал молодым отцом.

Кстати, в этом году в больницу скорой медицинской помощи пришло 15 молодых врачей. С некоторыми из них мы уже вас познакомили. Мы гордимся нашей молодежной командой медицинских специалистов! Наши молодые врачи – это будущее здравоохранения, и они приносят в нашу больницу свежие идеи, энтузиазм и вдохновение.

Горняк22



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