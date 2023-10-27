Молодые врачи БСМП: врач ультразвуковой диагностики Карина Полякова

В этом году в коллектив Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи пришел молодой врач ультразвуковой диагностики – Карина Полякова .

На четвертом курсе медицинского университета Карина устроилась медицинской сестрой в отделение анестезиологии и реанимации нашей больницы. После окончания университета один год ординатуры обучалась в онкологическом центре; позже перешла в нашу больницу, где и осталась работать. На вопрос, почему выбрала экстренный стационар, молодой врач отвечает, не задумываясь:

– В больнице скорой помощи есть уникальная возможность встретить самую разную патологию. Мне интересно обследовать хирургических больных; можно увидеть интересные острые случаи – холециститы, аппендициты, абсцессы разных локализаций. Это требует постоянного изучения новых методик. Иногда нахожу онкологические патологии, о которых пациент не знал. – рассказывает Карина Алексеевна. – Здесь хорошая база, я считаю.

Обучают молодого специалиста профессиональным тонкостям старшие коллеги. В ординатуре наставником была Марина Сергеевна Меньшикова , часто помогала заведующая Маргарита Леонидовна Дическул . Однако помочь молодому специалисту готовы все врачи отделения.

Свое первое дежурство Карина помнит очень хорошо. Несмотря на то, что до этого она ни раз наблюдала за работой коллег, сама смотрела больных, страх столкнуться с картинкой, которую раньше не видела, всё-таки был.

– В первую ночь дежурства я позвонила, наверное, всем врачам, работающим в отделении. Только к третьему дежурству я уже почувствовала уверенность и спокойствие, – вспоминает врач.

Карина Полякова считает, что врачу ультразвуковой диагностики надо знать не только картинку патологии, но и симптомы различных болезней. Иногда именно данные анамнеза помогают верно расшифровать изображение на экране и увидеть целостную картину болезни.

Врачи ультразвуковой диагностики работают в тесной взаимосвязи с врачами профильных отделений. При необходимости проводятся другие методы диагностики, например, КТ. Это помогает более точно поставить диагноз.

Карина Полякова постоянно учится: слушает вебинары, лекции, читает специальную литературу. Всё это нужно для того, чтобы освоить в совершенстве свою специальность. Но у нее остается время на красивое увлечение – она любит театр.

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