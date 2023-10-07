07.10.2023

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Молодые врачи БСМП

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В этом году наш коллектив пополнил врач-патологоанатом Андрей Викторович Чикменёв . После окончания целевого обучения в ординатуре от нашей больницы, он пришел работать в патологоанатомическое отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. 

“Данное направление я выбрал уже давно, и когда встал вопрос о поступлении в ординатуру смело выбрал эту специальность, – рассказывает молодой врач, – В этой специальности меня привлекает то,  что заболевания ты видишь на клеточном уровне и можешь изучать механизм поражения того или иного органа, ткани при различных заболеваниях.

Большая часть работа врача-патологоанатома в экстренном стационаре заключается в проведении гистологических исследований биопсийных материалов. Весь биопсийный материал, полученный во всех операционных больницы, поступает к патанатому для детального исследования.

“Бывают находки. Например, онкологию обнаруживаем во время операции. Это помогает в дальнейшем лечении пациента: врач может своевременно скорректировать объем оперативного вмешательства, выработать правильную тактику ведения такого пациента”, – делится Андрей Викторович.

Для того, чтобы стать хорошим специалистом-патологоанатомом нужны: умение концентрироваться, психологическая выдержка и стрессоустойчивость – считает молодой врач. В этой работе бывают тяжёлые моменты – не каждый врач способен провести вскрытие, по многу часов сидеть за микроскопом. И конечно надо знать все патологии как у взрослых, так и у детей, и уметь их идентифицировать. 

“У нас экстренная больница и привезти могут пациента с любой патологией. Клинически может быть проявление одного заболевания, а когда смотришь микропрепараты, там совсем другое заболевание, которое просто клинически схоже по течению”. – рассказывает об особенностях работы молодой специалист.

На вопрос, хватает ли времени на отдых и хобби, Андрей Викторович улыбается. Совсем недавно в семье Чикменёвых пополнение – родилась дочка. Поэтому вся жизнь вращается вокруг этого нового члена семьи. Поздравляем Андрея Викторовича с этим радостным событием и желаем здоровья, личных и профессиональных побед!

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