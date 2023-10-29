Мошенники обманули жительницу Барнаула, решившую заработать в Интернете

Жительница Барнаула отправила мошенникам 160 тысяч рублей в надежде заработать.

48-летняя местная жительница состояла в одном из чатов в мессенджере. С ней связалась одна из участниц и рассказала, что неплохо зарабатывает благодаря данному чату. Потом с ней стала общаться еще одна дама, которая объяснила схему заработка: вносить деньги, а потом получать прибыль в двойном размере.

Женщине предложение показалось заманчивым. Она внесла160 тысяч рублей и стал ждать прибыль. Однако после она узнала от других участников группы, что всё это время с ней общались мошенники, и обратилась в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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горняк



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