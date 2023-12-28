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Московская комиссия выявила многочисленные нарушения во дворах Бийска

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Московская комиссия выявила многочисленные нарушения во дворах Бийска

В Бийске работают эксперты центрального штаба Народного фронта

Эксперты московского штаба ОНФ проверяют парки и дворы Бийска. Цель визита – посмотреть не только, как отремонтировали, но и как следят за объектами.

Возглавляет делегацию Светлана Калинина, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды. В городах, где она уже побывала, о Светлане Калининой отзываются как о требовательном проверяющем, которая сразу видит то, что перед ее приездом старались скрыть.

В делегацию также вошли Маргарита Жаркова, заместитель директора проектной дирекции Минстроя России и Александр Котельников, заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края.

В Бийск они прибыли из Белокурихи. В наукограде участники мониторинга проверяют качество работ, выполненных в прежние годы в рамках проекта «Городская среда» – причем как на общественных территориях, так и во дворах.

В рамках визита члены ОНФ уже осмотрели дворовые территории в районе Льнокомбината, которые вызвали очень много нареканий. Так, в одном из дворов у Светланы Калининой возникли вопросы к бордюру, который проложили посреди дороги – по мнению общественницы, в темноте заметить его будет сложно из-за чего может пострадать ребенок.

Фото: Редакция “БР”

В целом к установке бордюров было много замечаний – проверяющая считает, что следовать предыдущему советскому проекту при их установке не стоит, нужно задумываться об удобстве людей.

– Да, 70 лет назад дворы строили так, как это было возможно, сейчас возможность дается сделать по-другому, подумать о безопасности. Вот в этом дворе магазин сейчас – значит тут поток машин, грузовые машины подъезжают, а у нас дети выходят из подъезда и сразу под колеса попадают, а не на пешеходную зону, которую надо было предусмотреть. Вы должны продумывать безопасные города, я говорю элементарные вещи, – отчитала чиновников Калинина.

Фото: Редакция “БР”

Также замечания коснулись детских площадок – проверяющая заметила, что карусели на них недостаточно хорошо закреплены. Калинина дала чиновникам день, на то чтобы исправить эту ошибку.

В планах делегации также осмотреть сквер Льнокомбината, сквер Котельщиков, площадь 9 Января, парк Строителей, а также парк Нагорный.

Кроме того Светлана Калинина намерена посетить парк за «Ривьерой», ремонт которого начали еще в 2020 году, но сдать который не удалось из-за срыва работ подрядчиком.

 

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Взято отсюда

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