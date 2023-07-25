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Московские онкологи посетили Алтайский краевой онкодиспансер

редактор01 mins

Столичные гости провели образовательные мастер-классы и оценили развитие медучреждения.

Источник фото: Катунь 24

Операция по удалению опухоли желудка. За работой целый тандем – медики Алтайского краевого онкодиспансера и национального медицинского исследовательского центра онкологии. У пациентки преклонного возраста из-за грыжи невозможно отследить прогресс болезни без хирургического вмешательства. Чтобы решить, как поступить в этой ситуации, пришлось собирать консилиум.

«Приняли совместное решение, что мы пойдём на выполнение мини-лапаротомии, оценим распространённость заболевания и там уже определимся с дальнейшей тактикой», — поделился врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина (Москва) Пётр Архири.

Эту операцию, как и ряд других, алтайские и московские специалисты провели во время образовательного марафона. Еще 2 года назад столичные гости давали рекомендации сотрудникам краевого онкодиспансера по диагностике и лечению больных, сейчас же они проводят живые мастер-классы, чтобы поделиться опытом с коллегами.

«Безусловно, врачи учреждения Алтайского края уже обладают хорошими навыками, но тем не менее ничего не стоит на месте, прогресс идёт, и каждый год что-то появляется новое как в научном мире, так и в хирургической технике, практике, и вот этими знаниями, этими умениями мы будем делиться, обмениваться опытом», — рассказал врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина (Москва) Хасан Джумабаев.

Сейчас особенно часто выявляются опухоли прямой и сигмовидной кишки, поэтому особое внимание врачи уделили именно этим заболеваниям. За два дня совместных практикумов специалисты обсудили возможность ведения малоинвазивных операций при онкологии желудка и кишечника, поделились новыми технологиями диагностики и тактиками лечения.

«Буквально сегодня с коллегами обсудили, что это не будет последний мастер-класс. Через определённый период времени, я думаю, наша администрация решит вопрос о договорённости, чтобы приехали наши коллеги», — сообщил заведующий отделением абдоминальной онкологии Алтайского краевого онкологического диспансера Анатолий Белоножка.

Врачи краевого онкодиспансера рассчитывают, что на следующей встрече к ним смогут присоединиться коллеги из других больниц региона. В планах вновь провести совместные операции с московскими врачами, но в этот раз запустить онлайн-трансляцию для онкологов из Бийска и Рубцовска.

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