Московские онкологи проведут серию образовательных мастер-классов в Алтайском крае

Они будут работать в Алтайском онкодиспансере до конца текущей недели.

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19 июля 2023 года в Алтайском краевом онкологическом диспансере начался Образовательный марафон. Экспертная делегация федерального научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина прибыла на место для проведения живых мастер-классов, пишет краевой Минздрав .

«По большому счету, эти методики хорошо отработаны нашими врачами и используются регулярно. Однако всегда есть нюансы, связанные с нетипичными, сложными случаями. Нам с нашими коллегами есть чем поделиться друг с другом, а новый опыт, несомненно, пойдет на благо наших пациентов», — отметил заведующий отделением УЗ-диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера Алексей Половинкин.

Врачи будут обмениваться опытом и оттачивать технические навыки выполнения диагностических и лечебных манипуляций. Московские коллеги отметили, что рекомендации в области диагностики и лечения онкологических пациентов, данные экспертами федерального центра, в Алтайском крае выполняются.

Столичные онкологи будут работать в Алтайском онкодиспансере до конца текущей недели. Уже сегодня специалисты провели четыре совместные операции на желудке и кишечнике, выполнили серию Core-биопсий внутренних органов под контролем УЗИ, отработали методики эластографии, дренирования желчных протоков и химиоэмболизацию опухолей печени.

Ожидаемым результатом совместной работы станет улучшение качества лечения онкологических больных на Алтае, отметили эксперты.